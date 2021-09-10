Избил мать своих детей: чемпион мира стал уголовником

Боатенг признан виновным в домашнем насилии и должен выплатить пострадавшей 1,8 млн

Чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии, бывший лидер мюнхенской «Баварии», а теперь — игрок французского «Лиона» Жером Боатенг был признан виновным в деле о домашнем насилии: он избивал мать своих детей. Кроме того, в феврале 2021 года была найдена мертвой бывшая девушка Боатенга, которая совершила самоубийство.

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Немецкий защитник «Лиона» Жером Боатенг предстал перед судом по делу об обвинении в нападении и нанесении побоев своей бывшей девушке и матери его дочерей-близнецов Шерин. Футболист был признан виновным в том, что ударил и укусил женщину, и теперь должен заплатить потерпевшей штраф в размере 1,8 млн. Эта сумма будет выплачиваться по частям каждый день в течение двух месяцев.

Стоит отметить, что Боатенг еще легко отделался: ему грозило тюремное заключение сроком до пяти лет, и даже миллионный штраф кажется на этом фоне слабым наказанием.

Инцидент, который бросил тень на репутацию Боатенга, произошел в 2018 году, когда он проводил с Шерин отпуск на Карибских островах. На суде футболист не согласился с обвинениями и изложил свою точку зрения: якобы конфликт с девушкой случился из-за игры в карты, и та первой напала на него, ударив по лицу и повредив губу. По словам футболиста, уже после этого он оттолкнул свою спутницу в целях самообороны, но не рассчитал силы, и она упала на землю.

Однако суд, заслушав показания четырех свидетелей, признал Боатенга виновным. Несмотря на отсутствие тюремного срока, реноме футболиста теперь оставляет желать лучшего. Как сообщило авторитетное французское издание L'Equipe, он даже не предупредил «Лион» о судебных разбирательствах, видимо, опасаясь реакции со стороны клуба и срыва трансфера.

Пока неизвестно, будет ли «Лион» каким-либо образом наказывать футболиста за сокрытие такой важной информации, а также будет ли игрок включен в заявку команды на матч пятого тура чемпионата Франции против «Страсбурга».

К сожалению, личная жизнь Боатенга уже не в первый раз становится объектом расследования правоохранительных органов. В феврале 2021 года футболист принял решение разорвать любовные отношения с моделью Касией Ленхардт, с которой встречался 15 месяцев, а спустя неделю девушка была найдена мертвой в собственной квартире. Полиция установила факт суицида. Ранее модель успела набить тату с именем Боатенга.

Отношения футболиста с Ленхардт развивались очень сложно: в прессе периодически освещались скандалы, а пара открыто ссорилась в соцсетях. В январе 2021 года девушка в состоянии алкогольного опьянения попала в аварию, врезавшись в столб, причем в тот момент она управляла автомобилем, который принадлежал Боатенгу. Естественно, игроку это не понравилось. Также защитник сборной Германии ранее обвинял модель в том, что она якобы шантажировала его и даже стала причиной разлада в его отношениях с семьей.

«Касия разрушила отношения с моей бывшей девушкой Ребеккой и моей семьей, она шантажировала меня. Поэтому я решил расстаться с ней», — приводил слова Боатенга Bild.

Ленхардт также молчать не стала. Она обвинила футболиста в регулярных изменах и лжи и заявила, что расскажет «всю правду» об их отношениях, когда оправится от болезненного расставания. Однако вскоре девушка скончалась.