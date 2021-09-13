Призерам Паралимпиады вручили госнаграды в Кремле

Церемония вручения госнаград серебряным и бронзовым призерам Паралимпиады в Токио прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Спортсменов лично поздравил помощник президента Игорь Левитин, сообщает РИА Новости.
«Мы прекрасно помним Рио, когда многие из вас были вынуждены пропустить эти важные соревнования по абсолютно надуманным причинам. К сожалению, мы столкнулись с политизированным и, конечно, несправедливым решением по отношению к вам», - заявил Левитин.
Помощник президента отметил успехи российских паралимпийцев на Играх в Токио и подчеркнул, что они «наглядно продемонстрировали всему миру безграничные возможности».
Отдельные слова благодарности Левитин адресовал наставникам и врачам, поблагодарил родных и близких спортсменов за их поддержку.
Напомним, что согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)». Медалисты Паралимпиады получат ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Напомним, что российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос». В результате сборная завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград, и заняла четвертое место в общем командном зачете.