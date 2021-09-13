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Призерам Паралимпиады вручили госнаграды в Кремле

Елена Прошина
1 час назад

Церемония вручения госнаград серебряным и бронзовым призерам Паралимпиады в Токио прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Спортсменов лично поздравил помощник президента Игорь Левитин, сообщает РИА Новости.

Призерам Паралимпиады вручили госнаграды в Кремле
Фото: ReutersReuters

«Мы прекрасно помним Рио, когда многие из вас были вынуждены пропустить эти важные соревнования по абсолютно надуманным причинам. К сожалению, мы столкнулись с политизированным и, конечно, несправедливым решением по отношению к вам», - заявил Левитин.

Помощник президента отметил успехи российских паралимпийцев на Играх в Токио и подчеркнул, что они «наглядно продемонстрировали всему миру безграничные возможности».

Отдельные слова благодарности Левитин адресовал наставникам и врачам, поблагодарил родных и близких спортсменов за их поддержку.

Напомним, что согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)». Медалисты Паралимпиады получат ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Напомним, что российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос». В результате сборная завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград, и заняла четвертое место в общем командном зачете.

Около спорта,Игорь Левитин,РИА Новости,
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