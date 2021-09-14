Чемпионка Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным оправданием надежд

«Вопрос моего участия в этом мероприятии встал сразу после возвращения из Токио. Соревнования в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалил за экватор. Также в течение последних шести лет я по различным причинам не смогла принимать участие во множестве стартов, очень много потеряла. Так что я очень хотела выступать до самого завершения сезона», — пояснила Ласицкене.