Чемпионка Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным оправданием надежд

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не присутствовала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, потому что захотела принять участие в нескольких турнирах. Об этом сообщает ТАСС.
11 сентября президент встретился в Кремле с победителями Олимпийских игр в Токио для вручения им государственных наград.
«Вопрос моего участия в этом мероприятии встал сразу после возвращения из Токио. Соревнования в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалил за экватор. Также в течение последних шести лет я по различным причинам не смогла принимать участие во множестве стартов, очень много потеряла. Так что я очень хотела выступать до самого завершения сезона», — пояснила Ласицкене.
На минувшей неделе россиянка стала лидером финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Ей удалось преодолеть планку на высоте 2,05 метра и оставить позади представительницу Украины Ярославу Магучих (2,03 метра) и австралийку Николу Макдермотт (2,01 метра).
«Мероприятие в Кремле значило бы для меня отказ от всех турниров сентября, в частности и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в данных играх представляло для меня большую важность в плане подготовки к крупнейшим соревнованиям будущего сезона — чемпионатам мира и Европы, где мне также хотелось бы оправдать надежды российских болельщиков», — добавила 28-летняя прыгунья.
Также она уточнила, что пока не получила машину BMW X5, которая полагается золотым медалистам Игр в Токио. Забрать автомобиль она планирует в ближайшее время.