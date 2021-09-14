Чемпиона мира по самбо Расулова зарезали во время ссоры

В Узбекистане расследуется уголовное дело в связи с убийством чемпиона мира по самбо среди юниоров Камолиддина Расулова. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре страны.

Фото: Marina Mayorova / International Judo Federation Marina Mayorova / International Judo Federation

29-летнего Расулова зарезали во время ссоры 13 сентября. Ему нанесли удары кухонным ножом в разные части тела. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Прокуратура Узбекистана сообщила, что это также спортсмен, но его имя пока не раскрывается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Расулов завоевал титул чемпиона мира по самбо среди юниоров в 2012 году. Также он участвовал в соревнованиях по дзюдо. В 2019 году спортсмен стал серебряным призером Гран-при, которое проходило в Ташкенте.