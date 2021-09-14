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Чемпиона мира по самбо зарезали во время ссоры

Lenta.ru
2 часа назад

В Узбекистане расследуется уголовное дело в связи с убийством чемпиона мира по самбо среди юниоров Камолиддина Расулова. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре страны.

Чемпиона мира по самбо Расулова зарезали во время ссоры
Фото: Marina Mayorova / International Judo FederationMarina Mayorova / International Judo Federation

29-летнего Расулова зарезали во время ссоры 13 сентября. Ему нанесли удары кухонным ножом в разные части тела. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Прокуратура Узбекистана сообщила, что это также спортсмен, но его имя пока не раскрывается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Расулов завоевал титул чемпиона мира по самбо среди юниоров в 2012 году. Также он участвовал в соревнованиях по дзюдо. В 2019 году спортсмен стал серебряным призером Гран-при, которое проходило в Ташкенте.

14 сентября стало известно, что погибла 12-летняя российская велосипедистка. Спортсменка попала в аварию на трассе Петропавловск — Жезказган во время велозаезда. Виновником ДТП стал водитель «КамАЗа», двигавшийся по этому же маршруту. Девочка скончалась на месте.

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