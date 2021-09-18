Казанский объяснил свой уход с "Матч ТВ"

«Первое: у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло.



Наверное, я с этим бы спокойно справился, если бы комментировал только хоккей и футбол. Но я же еще работаю в кадре. И мое представление о том, как я и канал должны развиваться, немного расходятся с тем, как это происходит на самом деле.



У канала своя политика — это абсолютно нормально. Но, мне кажется, в этой ситуации будет честнее уйти, а не зарабатывать деньги, смотреть на это все и поплевываться.



Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском в ней становилось меньше спорта. Право канала — выбирать линию развития. А мое право — выбирать, жить с этим или нет», — приводит слова комментатора YouTube-канал «Фабрика Футбола»