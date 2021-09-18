Комментатор ушел с «Матч ТВ» из-за эфира с Бузовой

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что покинул телеканал «Матч ТВ» из-за интервью с Ольгой Бузовой и других неспортивных сюжетов. По его мнению, они шли вразрез с задачами спортивной журналистики. Об этом комментатор рассказал в эфире Youtube-канала «Фабрика Футбола».

Казанский отметил, что в последнее время его не покидало ощущение, что «мастерство превращается в ремесло». Его программа «Все на матч» «с каждым выпуском становилась менее спортивной».

«Мне обидно, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Но это не мое, не вижу в этом стратегического развития», - сказал экс-ведущий Матч-ТВ.

Журналист добавил, что, по его мнению, люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, не будут смотреть российскую или английскую премьер-лигу. Однако руководители канала вправе выбирать линию развития, а журналисты сами решают - «жить с этим или нет».