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Комментатор Казанский ушел с «Матч ТВ» из-за эфира с Бузовой

Майк Габриелян
1 час назад

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что покинул телеканал «Матч ТВ» из-за интервью с Ольгой Бузовой и других неспортивных сюжетов. По его мнению, они шли вразрез с задачами спортивной журналистики. Об этом комментатор рассказал в эфире Youtube-канала «Фабрика Футбола».

Комментатор ушел с «Матч ТВ» из-за эфира с Бузовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Казанский отметил, что в последнее время его не покидало ощущение, что «мастерство превращается в ремесло». Его программа «Все на матч» «с каждым выпуском становилась менее спортивной».

«Мне обидно, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Но это не мое, не вижу в этом стратегического развития», - сказал экс-ведущий Матч-ТВ.

Журналист добавил, что, по его мнению, люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, не будут смотреть российскую или английскую премьер-лигу. Однако руководители канала вправе выбирать линию развития, а журналисты сами решают - «жить с этим или нет».

Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ»

Об увольнении Казанского с «Матч ТВ» стало известно 13 сентября. Ранее телеканал также покинул журналист Нобель Арустамян.
Около спорта,Денис Казанский,
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