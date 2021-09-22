Российские спортсмены остались недовольны выплатами за победу на Олимпиаде

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что власти заплатили российским олимпийцам недостаточно за победы на Играх в Токио. В интервью «Спорт-Экспресс» он заявил, что $56 тыс. – это самая низкая награда «даже среди республик бывшего СССР».
«Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда? Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и он с удовольствием это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим?», – заявил тренер.
Тедеев отметил, что «иностранцам платят $10 тыс. долларов и выше в месяц», а отечественным спортсменам, которые показывают результат – «не больше 130 тыс. рублей в месяц».
«Удивительно это, кто такие решения принимает?», – добавил Тедеев.
Напомним, что на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали три золотых медали по вольной борьбе. Заур Угуев стал первым в весовой категории до 57 килограммов, Заурбек Сидаков – до 74 килограммов, Абдулрашид Садулаев – до 97 килограммов.