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Российские спортсмены остались недовольны выплатами за победу на Олимпиаде

Елена Прошина
1 час назад

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что власти заплатили российским олимпийцам недостаточно за победы на Играх в Токио. В интервью «Спорт-Экспресс» он заявил, что $56 тыс. – это самая низкая награда «даже среди республик бывшего СССР».

Российские спортсмены остались недовольны выплатами за победу на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда? Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и он с удовольствием это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим?», – заявил тренер.

Тедеев отметил, что «иностранцам платят $10 тыс. долларов и выше в месяц», а отечественным спортсменам, которые показывают результат – «не больше 130 тыс. рублей в месяц».

«Удивительно это, кто такие решения принимает?», – добавил Тедеев.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали три золотых медали по вольной борьбе. Заур Угуев стал первым в весовой категории до 57 килограммов, Заурбек Сидаков – до 74 килограммов, Абдулрашид Садулаев – до 97 килограммов.

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