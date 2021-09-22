Российские спортсмены остались недовольны выплатами за победу на Олимпиаде

«Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда? Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и он с удовольствием это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим?», – заявил тренер.