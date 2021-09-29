Спортсменов решили обязать платить компенсацию клубам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обязывает российских спортсменов возрастом до 23 лет выплачивать компенсацию в случае перехода в иностранные спортивные организации. Как сообщает «Интерафкс», деньги будут получать клубы и спортивные школы, воспитавшие атлетов.

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Согласно пояснительной записке, сейчас иностранные клубы используют пробелы в российском законодательстве, которые позволяют приглашать молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо «трансфертных» выплат.

В результате клубы и спортивные школы не получают компенсации за спортивную подготовку и лишаются спортсмена. При этом иностранные организации не вкладываются в игрока и в случае возникновения проблем просто приглашают нового.

Урегулировать вопросы в рамках существующего законодательства не получается – договорные механизмы между российскими организациями и заграничными клубами «не позволяют достичь необходимого эффекта». Мировая практика предусматривает право заграничных организаций, вроде НХЛ, в приоритетном порядке выкупать спортивные права на спортсменов с занижением размера компенсации.

При этом в законопроекте допускаются исключения. Например, участие спортсмена в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы. Также от компенсаций освободят тех игроков, которые остались без команды в России и не имеют предложений от отечественных клубов.