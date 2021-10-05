Кабаева потребовала информацию о судействе на Олимпиаде-2020

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева потребовала от главы Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ раскрыть информацию о судействе на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на письмо спортсменки, Кабаева сочла итоги соревнований ошибочными.

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Кабаева проанализировала оценки, которые выставили россиянке Дине Авериной и израильтянке Линой Ашрам в финале индивидуального многоборья и пришла к выводу, что судьи допустили ошибку. Средний бал у российской спортсменки значительно выше, чем у её конкурентки – 24,000 балла против 23,300. Несмотря на это, жюри отдало олимпийское золото Ашрам.

Основываясь на принципах олимпийского движения, Кабаева предложила раскрыть всю информацию о судействе на Играх.

Напомним, что в финале индивидуального многоборья Дина Аверина завоевала серебро, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Последняя стала победительницей вопреки серьезной ошибке во время упражнения с лентой – израильтянка уронила снаряд.

Решение судей вызвало критику со стороны российского спортивного сообщества. Многие увидели в нем политическую мотивацию, что противоречит принципам Олимпийских игр.