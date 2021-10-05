Кабаева потребовала информацию о судействе на Олимпиаде-2020

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева потребовала от главы Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ раскрыть информацию о судействе на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на письмо спортсменки, Кабаева сочла итоги соревнований ошибочными.
Кабаева проанализировала оценки, которые выставили россиянке Дине Авериной и израильтянке Линой Ашрам в финале индивидуального многоборья и пришла к выводу, что судьи допустили ошибку. Средний бал у российской спортсменки значительно выше, чем у её конкурентки – 24,000 балла против 23,300. Несмотря на это, жюри отдало олимпийское золото Ашрам.
Основываясь на принципах олимпийского движения, Кабаева предложила раскрыть всю информацию о судействе на Играх.
Напомним, что в финале индивидуального многоборья Дина Аверина завоевала серебро, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Последняя стала победительницей вопреки серьезной ошибке во время упражнения с лентой – израильтянка уронила снаряд.
Решение судей вызвало критику со стороны российского спортивного сообщества. Многие увидели в нем политическую мотивацию, что противоречит принципам Олимпийских игр.
Ранее Кабаева уже высказывалась по поводу ситуации, назвав второе место Авериной предвзятым судейством. Гимнастка обратила внимание, что при чистом выступлении, каким оно было у россиянки, судьи никогда не ставят оценки по шесть минут – хватает и одной. Таким образом, участники жюри могли искать поводы снизить баллы за выступление Авериной и не допустить ее победы.