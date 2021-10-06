УЕФА приписал Крым Украине

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представили логотип чемпионата Европы по футболу 2024 года, который стал итогом тесного сотрудничества УЕФА, Футбольного союза Германии и десяти принимающих городов. Эта информация приводится на сайте организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом на карте, показанной УЕФА, контур Украины изображен вместе с Крымским полуостровом.

Напомним, Чемпионат мира пройдет в Германии в 2024 году. Игры турнира состоятся в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Ранее накануне чемпионата Европы 2020 года Украинская ассоциация футбола представила новый комплект формы своей сборной. На ней тоже присутствовало изображение контура страны с силуэтом Крыма.

На форме, комплекты которой сделают в цветах украинского флага, добавили не только символическое изображение Крыма и Донбасса, но также и националистические призывы.

Выходку украинских спортсменов уже успела прокомментировать официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, форма не поможет спортсменам одержать победу.