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УЕФА приписал Крым Украине

Анна Безрукова
2 часа назад

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представили логотип чемпионата Европы по футболу 2024 года, который стал итогом тесного сотрудничества УЕФА, Футбольного союза Германии и десяти принимающих городов. Эта информация приводится на сайте организации.

УЕФА приписал Крым Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом на карте, показанной УЕФА, контур Украины изображен вместе с Крымским полуостровом.

Напомним, Чемпионат мира пройдет в Германии в 2024 году. Игры турнира состоятся в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Ранее накануне чемпионата Европы 2020 года Украинская ассоциация футбола представила новый комплект формы своей сборной. На ней тоже присутствовало изображение контура страны с силуэтом Крыма.

На форме, комплекты которой сделают в цветах украинского флага, добавили не только символическое изображение Крыма и Донбасса, но также и националистические призывы.

Выходку украинских спортсменов уже успела прокомментировать официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, форма не поможет спортсменам одержать победу.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина называет полуостров временно оккупированной территорией. В ЕС и Соединенных Штатах действия Москвы считают аннексией. С того времени против РФ регулярно вводят новые санкции.

Около спорта,Мария Захарова,УЕФА,МИД,ЕС,
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