Сбежавшая из Белоруссии Тимановская рассказала о жизни в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о жизни в Польше после вынужденного переезда из Белоруссии. В своем Instagram она отметила, что каждое ее движение приходится согласовывать, и она не может выйти из дома без охраны.

Фото: Instagram Instagram

По словам Тимановской, с момента переезда в Польшу они с мужем передвигаются только в сопровождении охраны. Первое время паре практически нельзя было выходить из дома и они посещали лишь важные встречи. Постепенно у них появилось больше свободы и супруги арендовали квартиру, а легкоатлетка начала тренировки.

«Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», – заявила Кристина.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Токио Тимановская раскритиковала руководство сборной Белоруссии за то, что они решили заставить спортсменку участвовать в эстафете 4х400, к которой Кристина не готовилась. В своих заявлениях она обратила внимание на некорректные действия спортивных чиновников страны и тот факт, что часть белорусских легкоатлетов не пустили на Олимпиаду из-за положительных допинг-проб.

После этого руководство сборной решило отправить Тимановскую вместе с частью команды на родину, однако в аэропорту Токио легкоатлетка обратилась к полиции и заявила, что ее увозят насильно.