Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 82.15
Войти в почту

Сбежавшая из Белоруссии Тимановская рассказала о жизни в Польше

Елена Прошина
34 минуты назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о жизни в Польше после вынужденного переезда из Белоруссии. В своем Instagram она отметила, что каждое ее движение приходится согласовывать, и она не может выйти из дома без охраны.

Сбежавшая из Белоруссии Тимановская рассказала о жизни в Польше
Фото: InstagramInstagram

По словам Тимановской, с момента переезда в Польшу они с мужем передвигаются только в сопровождении охраны. Первое время паре практически нельзя было выходить из дома и они посещали лишь важные встречи. Постепенно у них появилось больше свободы и супруги арендовали квартиру, а легкоатлетка начала тренировки.

«Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», – заявила Кристина.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Токио Тимановская раскритиковала руководство сборной Белоруссии за то, что они решили заставить спортсменку участвовать в эстафете 4х400, к которой Кристина не готовилась. В своих заявлениях она обратила внимание на некорректные действия спортивных чиновников страны и тот факт, что часть белорусских легкоатлетов не пустили на Олимпиаду из-за положительных допинг-проб.

После этого руководство сборной решило отправить Тимановскую вместе с частью команды на родину, однако в аэропорту Токио легкоатлетка обратилась к полиции и заявила, что ее увозят насильно.

В результате спортсменке предоставили убежище в Польше, куда она переехала вместе со своим мужем. В сентябре Тимановская подала документы на получение польского гражданства и заявила, что хочет как можно скорее начать выступать под флагом этой страны.

Около спорта,Кристина Тимановская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители