Украинец решил продать золото олимпиады-2020

Чернокожий украинский борец и депутат Верховной рады Жан Беленюк написал в соцсетях, что планирует продать свою золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сфотографировались с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она — честь и гордость нашего государства, и я благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль была полезной, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее», — написал Беленюк.
При этом все вырученные от продажи «золота» деньги спортсмен хочет направить на благотворительные цели.
Напомним, Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом, одержав победу в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.
Ранее, в начале августа этого года сообщалось, что Жан Беленюк пожаловался, что на него напали в центре Киева. Злоумышленники пытались спровоцировать конфликт, позволяя себе расистские высказывания в адрес спортсмена.
«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), хотели развить конфликт. Они выкрикивали обидные вещи типа "черной обезьяне что-то известно о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Хорошо, что до драки дело не дошло, поэтому со мной все в порядке», — рассказал ранее Беленюк.