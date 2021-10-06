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Украинец решил продать золото олимпиады-2020

Анна Безрукова
1 час назад

Чернокожий украинский борец и депутат Верховной рады Жан Беленюк написал в соцсетях, что планирует продать свою золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сфотографировались с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она — честь и гордость нашего государства, и я благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль была полезной, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее», — написал Беленюк.

При этом все вырученные от продажи «золота» деньги спортсмен хочет направить на благотворительные цели.

Напомним, Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом, одержав победу в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

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Ранее, в начале августа этого года сообщалось, что Жан Беленюк пожаловался, что на него напали в центре Киева. Злоумышленники пытались спровоцировать конфликт, позволяя себе расистские высказывания в адрес спортсмена.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), хотели развить конфликт. Они выкрикивали обидные вещи типа "черной обезьяне что-то известно о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Хорошо, что до драки дело не дошло, поэтому со мной все в порядке», — рассказал ранее Беленюк.

Около спорта,Видео,Жан Беленюк,Верховная Рада,
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