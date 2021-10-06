Украинец решил продать золото олимпиады-2020

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сфотографировались с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она — честь и гордость нашего государства, и я благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль была полезной, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее», — написал Беленюк.