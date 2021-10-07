Борец Гаджиев отказался от гражданства РФ

Выходец из Дагестана, борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев рассказал, что сменил гражданство. Он отметил, что сделать выбор в пользу польского паспорта его вынудило то обстоятельство, что в России в него больше не верят. Спортсмена цитирует TVP Sport.

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Отмечается, что с 2014 года Гаджиев выступает за сборную Польши.

«Меня здесь очень доброжелательно приняли. После каждого соревнования я получаю множество сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, показала веру в меня. В отличие от России, которая прекратила в меня верить, когда результаты стали более слабыми. С другой стороны, уровень конкуренции там очень большой. Такова жизнь», — сказал Гаджиев.

Спортсмен также рассказал, что его отец очень поддержал его в этом вопросе. Он даже начал поддерживать все спортивные команды польской сборной, чтобы подбодрить своего сына.

«Когда я гостил у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и переживали за польских спортсменов. В прошлом году мой отец заболел, я приехал домой, чтобы побыть с ним. Я не тренировался в течение нескольких месяцев. К сожалению, папа ушел из жизни», — передает слова Гаджиева TVP Sport.

На чемпионате мира-2021 в Осло Гаджиев взял «золото» в весовой категории до 70 кг.