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Борец Гаджиев отказался от гражданства РФ

Анна Безрукова
1 час назад

Выходец из Дагестана, борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев рассказал, что сменил гражданство. Он отметил, что сделать выбор в пользу польского паспорта его вынудило то обстоятельство, что в России в него больше не верят. Спортсмена цитирует TVP Sport.

Борец Гаджиев отказался от гражданства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с 2014 года Гаджиев выступает за сборную Польши.

«Меня здесь очень доброжелательно приняли. После каждого соревнования я получаю множество сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, показала веру в меня. В отличие от России, которая прекратила в меня верить, когда результаты стали более слабыми. С другой стороны, уровень конкуренции там очень большой. Такова жизнь», — сказал Гаджиев.

Спортсмен также рассказал, что его отец очень поддержал его в этом вопросе. Он даже начал поддерживать все спортивные команды польской сборной, чтобы подбодрить своего сына.

«Когда я гостил у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и переживали за польских спортсменов. В прошлом году мой отец заболел, я приехал домой, чтобы побыть с ним. Я не тренировался в течение нескольких месяцев. К сожалению, папа ушел из жизни», — передает слова Гаджиева TVP Sport.

На чемпионате мира-2021 в Осло Гаджиев взял «золото» в весовой категории до 70 кг.

Ранее сообщалось, что 22-летний российский борец, действующий чемпион Европы Загир Шахиев смог завоевать золотую медаль чемпионата мира в Осло в весовой категории до 65 кг. В финальной части соревнований россиянин досрочно победил иранца Амира Мохаммеда Яздани. Это «золото» стало вторым для команды из России на чемпионате мира.

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