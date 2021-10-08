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Боец Тарасов извинился за драку в «Сапсане»

Анна Безрукова
1 час назад

Длительный конфликт между бойцами ММА и топ-менеджером компании «АльфаСтрахование» наконец разрешился. Стороны пришли к примирению и направили об этом соответствующее заявление в орган дознания. Произошло это после того, как спортсмен и популярный блогер Артем Тарасов принес публичные извинения – ролик был размещен на его youtube-канале с миллионной аудиторией.

Боец Тарасов извинился за драку в «Сапсане»
Фото: ТАССТАСС

Напомним, потасовка на Московском вокзале в Санкт-Петербурге привела сначала к административным, а затем и к уголовным делам.

После драки в «Сапсане», случившейся в апреле, бойцу ММА Артему Тарасову вменяли умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а его товарищу и коллеге Никите Солонину – хулиганство.

Как уточнил следователь, пострадавший в драке вице-президент банка говорил, что наносил ему удары именно Артем. Помимо этого, Андрей Сорокин отметил свою недееспособность в течение 21 дня — что легко набирается на вышеупомянутую статью. Но в течение продолжительного времени сам Тарасов свою вину не признавал.

Ранее сообщал, что весной 2020-го года в транспортную полицию на двух бойцов написал заявление пассажир поезда «Москва — Петербург». Он рассказал, что парни, находясь в нетрезвом состоянии, ругались матом и вели себя несдержанно. Сорокин сделал молодым людям замечания, а они за это его якобы начали избивать на перроне Московского вокзала.

В результате дебоширов доставили в отдел полиции, о чем они сами написали в своих аккаунтах в instagram. Артем Тарасов говорил, что конфликт был спровоцирован именно банкиром, который сказал неприятные слова о матери Никиты Солонина.

Около спорта,Артем Тарасов,Андрей Сорокин,Альфастрахование,
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