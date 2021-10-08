Серена Уильямс всю карьеру играла на допинге

Осенью 2016 года в спортивном мире разгорелся допинг-скандал: группа хакеров Fancy Bears опубликовала закрытые документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), по которым выяснилось, что целая группа спортсменов получила разрешение принимать запрещенные препараты. «Легальный» допинг получали сестры Серена и Винус Уильямс, американские теннисистки, которые получили золотые медали на нескольких Олимпиадах.

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Как сообщает «Чемпионат», по документам, Серене разрешили использовать оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон в 2010, 2014 и 2015 годах. Первые два лекарства являются сильными опиоидными обезболивающими, а остальные – глюкокортикостероидами, которые влияют на гормональный фон человека. Эти противовоспалительные средства запрещены к приему во время соревнований. Винус также получала разрешение на использование этих лекарств и препаратов от астмы.

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Как объяснила Винус, в 2011 году у нее диагностировали синдром Шегрена, тяжелое аутоиммунное заболевание, которое вызывает мышечную и суставную боль. Согласно ее заявлению, препараты она принимала по решению группы врачей, которые были «беспристрастны и не имели причин давать поблажки».

Прием запрещенных препаратов теннисистками был возможен благодаря терапевтическим исключениям (TUE), которые в некоторых случаях выдает WADA. Обычно информация о них является частью врачебной тайны и не разглашается. После вскрытия правды спортсменок атаковали с расспросами по поводу TUE, а реакция младшей сестры Серены не всегда была адекватной. Например, во время интервью французскому телеканалу после вопроса о препаратах спортсменка просто встала и ушла, а после турнира «Иендиан-Уэллс» ответила целой тирадой на вопрос о якобы неоформленном TUE во время соревнований «Ролан Гаррос» в 2015 году.

«Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения. Иди и проверь. Они были просрочены? Нет-нет-нет. Я бы не смогла играть на «Ролан Гаррос», если бы не получила TUE, потому что в том году я была невероятно больна. Я всегда была удивительно честной спортсменкой и всегда гордилась этим», – заявляла она.

Отметим, что сестры Ульямс не единственные спортсмены из тенниса, которые получали подобное разрешение. В их число попал испанец Рафаэль Надаль, который в 2009 году получил разрешение на использование бетаметазона – стероида, который помогает уменьшать воспалительный процесс. Также испанцу было разрешено использование кортикотропина в 2012 году, когда он залечивал новую травму колена и не принимал участия в официальных соревнованиях на протяжении полугода.

Еще одна американская теннисистка Беттани Маттек-Сэндс получила от Международной теннисной федерации (ITF) терапевтическое исключение на использование гидрокортизона и дегидроэпиандростерона – стероидного гормона. Однако WADA не разрешила принимать последний препарат, а Спортивный арбитражный суд подтвердил это решение.

Отметим, что Серена и Винус Уильямс – многократные олимпийские чемпионки по теннису. Старшая сестра, Винус, брала золото в парном разряде на ОИ-2000 в Сиднее и на Играх в Пекине 2008 года, а также сразу два золота в одиночном и парном разряде на Играх в Лондоне в 2012 году.