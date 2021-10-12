Российским спортсменам запретили участвовать в ЧМ в Киеве

На Украине смогли добиться запрета на участие российских бойцов в чемпионате Европы по ММА (Украинская федерация по смешанным боевым искусствам) в Киеве. Об этом рассказал глава UF (MMA) Владимир Тесля.

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«Наше важнейшее требование к GAMMA по поводу чемпионата Европы звучало кратко и категорично — тут не должно присутствовать ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и выполнили просьбу», — цитируют Теслю Sportarena.com.

Соревнования должны были состояться в Греции, далее в Грузии, но государства отказались по причине сложной эпидемиологической ситуации.

В Украине заявили о желании организовать турнир, но без участия российских спортсменов. Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам состоится в здании киевского Дворца Спорта с 5 по 9 ноября.

Ранее сообщалось, что украинцы подготовили петицию о запрете выступлений артистов из РФ на территории Украины. В тексте документа говорится о том, чтобы разрешить выступления только тех артистов, которые публично высказались против российской агрессии. В их числе оказались писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.