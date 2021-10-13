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«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов подшутил над Макгрегором

Елена Прошина
1 час назад

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над бойцом Конором Макрегором, сравнив его с Романом Ковалевым, которого избили дагестанцы в московском метро. У себя в Instagram спортсмен опубликовал фотографию Конора, на которой он якобы тоже просит медаль от главы СУ СКР Александра Бастрыкина.

«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов подшутил над Макгрегором
Фото: ТАССТАСС

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!», – подписал дагестанский борец снимок в сторис.

Таким образом Хабиб напомнил о массовой потасовке на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов после победы в поединке выпрыгнул из октагона и напал на своего партнера по спаррингу Макгрегора, а на сам ринг в тот момент забрались несколько бойцов из команды дагестанца. Завязалась драка.

За это действия Хабиба дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на $500 тыс. Позже, после смерти отца от коронавируса, Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.

Конор Макгрегор сообщил о своём нынешнем состоянии

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» на Арбато-Покровской линии трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. После приезжие вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Сейчас злоумышленников обвиняют по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти». Молодые люди признали свою вину и раскаялись. СКР поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага» за активную гражданскую позицию и смелость, а мэрия Москвы выплатила ему 2 млн рублей. Молодой человек собирается потратить их либо на первый взнос по ипотеке, либо на свадьбу.

Около спорта,Хабиб Нурмагомедов,Роман Ковалев,Конор Макгрегор,Александр Бастрыкин,Правительство Москвы,СКР,
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