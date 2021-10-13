«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов подшутил над Макгрегором

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над бойцом Конором Макрегором, сравнив его с Романом Ковалевым, которого избили дагестанцы в московском метро. У себя в Instagram спортсмен опубликовал фотографию Конора, на которой он якобы тоже просит медаль от главы СУ СКР Александра Бастрыкина.

Фото: ТАСС ТАСС

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!», – подписал дагестанский борец снимок в сторис.

Таким образом Хабиб напомнил о массовой потасовке на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов после победы в поединке выпрыгнул из октагона и напал на своего партнера по спаррингу Макгрегора, а на сам ринг в тот момент забрались несколько бойцов из команды дагестанца. Завязалась драка.

За это действия Хабиба дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на $500 тыс. Позже, после смерти отца от коронавируса, Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» на Арбато-Покровской линии трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. После приезжие вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.