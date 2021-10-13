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Украине пригрозили отменой чемпионата Европы по ММА из-за недопуска россиян

Елена Прошина
2 часа назад

Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по ММА, если не допустит к участию российских атлетов. С таким заявлением выступила Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир, сообщает ТАСС.

Украине пригрозили отменой чемпионата Европы по ММА из-за недопуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее глава Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате в Киеве.

Как отметили в GAMMA, ассоциация предана ценностям, на которых была основана, в том числе и абсолютной нетерпимости к любым формам дискриминации. Слова Тесли якобы были неверно истолкованы прессой, а атлеты из России ошибочно решили, что им запрещено выступать на соревнованиях.

«В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», – заявили в организации.

В GAMMA подчеркнули, что совместно с местными организаторами ассоциация продолжает упорно трудиться, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, которое достойно атлетов со всего континента.

«Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран», — отмечается в заявлении.

В организации также добавили, что в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут снова отложить и перенести в другую страну.

Напомним, что Украина согласилась провести перенесенный из Грузии чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам при условии отсутствия на нем россиян. Изначально GAMMA якобы согласилась с этим требованием и согласовала даты турнира с 5 до 9 ноября.

Около спорта,ИТАР-ТАСС,
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