Украине пригрозили отменой чемпионата Европы по ММА из-за недопуска россиян

Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по ММА, если не допустит к участию российских атлетов. С таким заявлением выступила Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир, сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее глава Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате в Киеве.
Как отметили в GAMMA, ассоциация предана ценностям, на которых была основана, в том числе и абсолютной нетерпимости к любым формам дискриминации. Слова Тесли якобы были неверно истолкованы прессой, а атлеты из России ошибочно решили, что им запрещено выступать на соревнованиях.
«В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», – заявили в организации.
В GAMMA подчеркнули, что совместно с местными организаторами ассоциация продолжает упорно трудиться, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, которое достойно атлетов со всего континента.
«Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран», — отмечается в заявлении.
В организации также добавили, что в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут снова отложить и перенести в другую страну.
Напомним, что Украина согласилась провести перенесенный из Грузии чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам при условии отсутствия на нем россиян. Изначально GAMMA якобы согласилась с этим требованием и согласовала даты турнира с 5 до 9 ноября.