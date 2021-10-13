«Но если взять мое мнение, то... Я знаю двух ребят, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. Один заступился за девушку — полез в драку, в результате драки умер человек. Как итог — тюрьма. И второй случай: в ночном клубе парни докопались до девочки. Один из парней подошел к обидчикам, чтобы заступиться. И в итоге один из них случайно погиб. Как итог — заключение под стражу. И у нас получается, что один сидит, а второй с медалью. Не знаю, как к этому относиться...», — сказал глава AMC Fight Nights.