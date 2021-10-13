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Глава AMC Fight Nights Гаджиев считает странным награждение избитого в метро москвича

Газета.Ru
2 часа назад

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о шутке бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сравнившего потасовку своей команды с ирландцем Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро.

«Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

По мнению промоутера, на пост Нурмагомедова в Instagram могли неоднозначно отреагировать.

«Но если взять мое мнение, то... Я знаю двух ребят, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. Один заступился за девушку — полез в драку, в результате драки умер человек. Как итог — тюрьма. И второй случай: в ночном клубе парни докопались до девочки. Один из парней подошел к обидчикам, чтобы заступиться. И в итоге один из них случайно погиб. Как итог — заключение под стражу. И у нас получается, что один сидит, а второй с медалью. Не знаю, как к этому относиться...», — сказал глава AMC Fight Nights.

Гаджиев отметил, что награждение является хорошим напоминанием о том, что людям нельзя оставаться равнодушными.

«Но медаль я бы за это не давал. Я считаю, что это норма, когда за девушку заступаются. И за норму давать медаль... Это странно», — заключил промоутер.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Таким образом экс-чемпион UFC упомянул драку, в которой трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. После инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил пострадавшему медаль «Доблесть и отвага».

«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов подшутил над Макгрегором

Ранее Ковалев заявил «Газете.Ru», что не считает шутку Нурмагомедова в Instagram неуместной.

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