Российские спортсмены негативно отреагировали на попытку бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова задеть своего оппонента Конора Макгрегора. Боец смешанных единоборств сравнил ирландца с избитым в московском метро Романом Ковалевым, что было негативно воспринято общественностью.

Одним из первых на эту тему высказался первый чемпион UFC из России Олег Тактаров, который предложил просто «послать» бойца.

«Хабиб идет на ***, просто идет на ***», – заявил спортсмен в разговоре с sports.ru.

Также несмешной шутку назвала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова. Она выразила надежду, что шутку придумал не сам Хабиб, а его пресс-служба.

«На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью, — цитирует слова Журовой Sport24.

Экс-боксер Николай Валуев посчитал, что Хабиб не пытался поддержать хулиганов, поскольку это «Нелогично». По мнению спортсмена, проблема в формулировке, которая получилась двусмысленной.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев также призвал относится к высказыванию Хабиба как к шутке. Гаджиев отметил, что Нурмагомедов в первую очередь хотел подколоть Конора, так как между бойцами часто случаются словесные перепалки в социальных сетях.

Куда более негативная реакция оказалась у обычных пользователей соцсетей. В комментариях на странице Хабиба в Instagram подписчики упрекнули спортсмена в глупости.

«Очень надеюсь, что Хабиб просто тупой и сам не понял, что написал», – написал CimonovCimonov.

«Очень плохая и в очередной раз унижающая тебя шутка, Хабиб. Вот поэтому я и болел за Конора», – написал djsashasoul.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» на Арбато-Покровской линии трое мужчин избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. После приезжие из Дагестана вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Сейчас злоумышленников обвиняют по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти». Молодые люди признали свою вину и раскаялись. СКР поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага» за активную гражданскую позицию и смелость, а мэрия Москвы выплатила ему 2 млн рублей.