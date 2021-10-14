Милонов призвал Хабиба не разжигать межнациональную рознь

Депутат Виталий Милонов отреагировал на шутку экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о медали «за избиение дагестанцами» для Конора Макрегора. Как сообщает телеканал «360», парламентарий призвал бойца не разжигать межнациональную рознь, а наоборот объяснить, что адекватные жители Дагестана так не поступают.
«Так и скажи, Хабиб, что ты нормальный, что ты так никогда не делаешь. А если они хотят так себя вести, пусть к тебе в октагон выходят, ты им шею-то начистишь. Я-то знаю», – заявил Милонов.
Депутат подчеркнул, что Нурмагомедов побил Макгрегора в честном поединке, а поэтому схватку нельзя сравнивать с инцидентом в московской подземке.
«И большая просьба, давай не впутывать, кто они — дагестанцы, ведь ты сам разжигаешь межнациональную рознь, и это просто не очень хорошо. Не надо так делать. Хабиб, мы тебя уважаем. Мы, когда ты побеждаешь, радуемся за тебя, как за себя, как за своего брата», — добавил депутат.
Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. СКР поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага». Преступникам же предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти» – при задержании один из мужчин угрожал полицейским ножом, а другой достал газовый балончик.
Награждение Ковалева стало темой для шутки Нурмагомедова, который решил в очередной раз задеть своего главного оппонента Конора Макгрегора. Бывший чемпион UFC опубликовал в Instagram фотографию ирландского бойца и подписал ее следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».