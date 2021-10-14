Милонов призвал Хабиба не разжигать межнациональную рознь

«И большая просьба, давай не впутывать, кто они — дагестанцы, ведь ты сам разжигаешь межнациональную рознь, и это просто не очень хорошо. Не надо так делать. Хабиб, мы тебя уважаем. Мы, когда ты побеждаешь, радуемся за тебя, как за себя, как за своего брата», — добавил депутат.