Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.78
Войти в почту

Олимпийская чемпионка стала певицей

Анна Безрукова
47 минут назад

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова выпустила музыкальный трек и клип. Первая песня бывшей фигуристки называется «Сталь», исполнила она ее в дуете с певицей IVKA. Об этом Сотникова написала в своем Instagram.

Олимпийская чемпионка стала певицей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийская чемпионка сообщила, что в понедельник прошла презентация ее совместного трека с певицей IVKA.

«Я уже давно так не волновалась, это был взрыв эмоций. Все эмоции остались в том дне, я даже не знаю, что сказать», — написала Сотникова.

Ранее сообщалось, что певец и блогер Давид Манукян попросил прощения у своих поклонников и фанатов своей партнерши, Аделины Сотниковой, за то, что выбыл из проекта «Ледниковый период» из-за полученной травмы.

Напомним, Манукян повредил плечо несколькими днями ранее, в процессе тренировки с Сотниковой. Эту пару называли одной из самых перспективных в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Делая поддержку, певец начал падать и, чтобы не причинить боль партнерше, упал на плечо. Теперь, как отметил Дава, ему нужна будет операция.

При этом организаторы «Ледникового периода» решили оказать поддержку переживающему неудачу исполнителю и пригласили его в жюри, дав возможность стать судьей нового выпуска. Получив слово, блогер не смог сдержать слез и разрыдался. Остальные члены жюри — Татьяна Тарасова, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Дмитрий Маликов явно не ожидали проявлений такой сентиментальности и были удивлены его поступком.

Около спорта,Давид Манукян,Аделина Сотникова,Ирина Слуцкая,Дмитрий Маликов,Татьяна Тарасова,Татьяна Навка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители