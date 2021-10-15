Олимпийская чемпионка стала певицей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова выпустила музыкальный трек и клип. Первая песня бывшей фигуристки называется «Сталь», исполнила она ее в дуете с певицей IVKA. Об этом Сотникова написала в своем Instagram.

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Олимпийская чемпионка сообщила, что в понедельник прошла презентация ее совместного трека с певицей IVKA.

«Я уже давно так не волновалась, это был взрыв эмоций. Все эмоции остались в том дне, я даже не знаю, что сказать», — написала Сотникова.

Ранее сообщалось, что певец и блогер Давид Манукян попросил прощения у своих поклонников и фанатов своей партнерши, Аделины Сотниковой, за то, что выбыл из проекта «Ледниковый период» из-за полученной травмы.

Напомним, Манукян повредил плечо несколькими днями ранее, в процессе тренировки с Сотниковой. Эту пару называли одной из самых перспективных в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Делая поддержку, певец начал падать и, чтобы не причинить боль партнерше, упал на плечо. Теперь, как отметил Дава, ему нужна будет операция.