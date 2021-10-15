Олимпийская чемпионка стала певицей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова выпустила музыкальный трек и клип. Первая песня бывшей фигуристки называется «Сталь», исполнила она ее в дуете с певицей IVKA. Об этом Сотникова написала в своем Instagram.
Олимпийская чемпионка сообщила, что в понедельник прошла презентация ее совместного трека с певицей IVKA.
«Я уже давно так не волновалась, это был взрыв эмоций. Все эмоции остались в том дне, я даже не знаю, что сказать», — написала Сотникова.
Ранее сообщалось, что певец и блогер Давид Манукян попросил прощения у своих поклонников и фанатов своей партнерши, Аделины Сотниковой, за то, что выбыл из проекта «Ледниковый период» из-за полученной травмы.
Напомним, Манукян повредил плечо несколькими днями ранее, в процессе тренировки с Сотниковой. Эту пару называли одной из самых перспективных в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Делая поддержку, певец начал падать и, чтобы не причинить боль партнерше, упал на плечо. Теперь, как отметил Дава, ему нужна будет операция.
При этом организаторы «Ледникового периода» решили оказать поддержку переживающему неудачу исполнителю и пригласили его в жюри, дав возможность стать судьей нового выпуска. Получив слово, блогер не смог сдержать слез и разрыдался. Остальные члены жюри — Татьяна Тарасова, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Дмитрий Маликов явно не ожидали проявлений такой сентиментальности и были удивлены его поступком.