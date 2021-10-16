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Российского министра задержали при получении взятки

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского задержали во время получения взятки в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Российского министра задержали при получении взятки
Фото: gr.kab/instagram.comgr.kab/instagram.com

Там добавили, что российский министр получал взятки с марта 2020 года. Его задержали в пятницу, 15 октября.

Правоохранители считают, что за все время Кабельский получил незаконные вознаграждения на сумму не менее 1,2 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело, проводится расследование.

Ранее виновным в получении 12 миллионов рублей Сыктывкарский городской суд признал бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова. Установлено, что он получил взятку через посредника, являясь должностным лицом.

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