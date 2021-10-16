Российского министра задержали при получении взятки

Временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского задержали во время получения взятки в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Фото: gr.kab/instagram.com gr.kab/instagram.com

Там добавили, что российский министр получал взятки с марта 2020 года. Его задержали в пятницу, 15 октября.

Правоохранители считают, что за все время Кабельский получил незаконные вознаграждения на сумму не менее 1,2 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело, проводится расследование.