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Волейболист Спиридонов о казни афганской спортсменки: это что-то совершенно невообразимое

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал информацию о казни волейболистки молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими. Спортсменка была обезглавлена талибами (организация запрещена в России)* в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

"Это дико": Волейболист о казни афганской спортсменки
Фото: @oyevivekk/Twitter@oyevivekk/Twitter

«Казнь в 21-м веке — это дико. Что-то совершенно невообразимое. Я даже боюсь представить, что могло произойти у них там, за что казнили девушку», — сказал Спиридонов «Спорт-Экспрессу».

Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что в организации потрясены появившейся информацией, однако отметили, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. В FIVB добавили, что уточняют детали трагедии.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал МОК отреагировать на убийство талибами* афганской волейболистки.

* Организация запрещена в России.

Около спорта,Алексей Спиридонов,Дмитрий Свищев,Талибан,Госдума,
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