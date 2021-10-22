"Это дико": Волейболист о казни афганской спортсменки

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал информацию о казни волейболистки молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими. Спортсменка была обезглавлена талибами (организация запрещена в России)* в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Фото: @oyevivekk/Twitter @oyevivekk/Twitter

«Казнь в 21-м веке — это дико. Что-то совершенно невообразимое. Я даже боюсь представить, что могло произойти у них там, за что казнили девушку», — сказал Спиридонов «Спорт-Экспрессу».

Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что в организации потрясены появившейся информацией, однако отметили, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. В FIVB добавили, что уточняют детали трагедии.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал МОК отреагировать на убийство талибами* афганской волейболистки.