Баскетболиста Фридзона обвинили в краже мебели

На российского баскетболиста Виталия Фридзона подали заявление в полицию из-за «кражи» мебели. Как сообщает «КП», спортсмен решил приобрести коттедж на Рублевке, однако не смог выяснить с продавцом, останется ли в нем внутреннее убранство общей стоимостью в 3 млн рублей.

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При покупке имущества Фридзон решил, что мебель входит в стоимость, однако бывший владелец думал иначе и решил ее забрать. Но в дом уже заехал баскетболист, и когда мужчина пришел за имуществом, Виталий не пустил его.

Экс-владелец дома обратился в полицию, однако мужчинам все-таки удалось уладить конфликт и продавец отозвал заявление. Сам баскетболист комментировать ситуацию отказался.

Напомним, что 36-летний Виталий Фридзон – бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, обладатель кубков Европы и чемпион России. Летом 2021 года баскетболист покинул «Зенит» в связи с истечением контракта и сейчас выступает лишь в составе сборной России.