Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.98
Войти в почту

Баскетболиста Фридзона обвинили в краже мебели

Елена Прошина
1 час назад

На российского баскетболиста Виталия Фридзона подали заявление в полицию из-за «кражи» мебели. Как сообщает «КП», спортсмен решил приобрести коттедж на Рублевке, однако не смог выяснить с продавцом, останется ли в нем внутреннее убранство общей стоимостью в 3 млн рублей.

Баскетболиста Фридзона обвинили в краже мебели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При покупке имущества Фридзон решил, что мебель входит в стоимость, однако бывший владелец думал иначе и решил ее забрать. Но в дом уже заехал баскетболист, и когда мужчина пришел за имуществом, Виталий не пустил его.

Экс-владелец дома обратился в полицию, однако мужчинам все-таки удалось уладить конфликт и продавец отозвал заявление. Сам баскетболист комментировать ситуацию отказался.

Напомним, что 36-летний Виталий Фридзон – бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, обладатель кубков Европы и чемпион России. Летом 2021 года баскетболист покинул «Зенит» в связи с истечением контракта и сейчас выступает лишь в составе сборной России.

Напомним, что ране стало известно, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова стала фигуранткой дела о взяточничестве и служебном подлоге. По версии следствия, женщина помогала приговоренным к исправительным работам людям отрабатывать свое наказание, не приходя на работу – за деньги от осужденных женщина заполняла необходимые табели.

Около спорта,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,Виталий Фридзон,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители