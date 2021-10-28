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Винер-Усманова назвала ситуацию на ЧМ повторением Олимпиады

Елена Прошина
1 час назад

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сравнила поражение Дины Авериной в выступлениях с лентой на чемпионате мира с ситуацией, которая случилась на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает РИА Новости, наставница обвинила главу технического комитета международной федерации художественной гимнастике, россиянку Наталью Кузьмину в занижении оценок для сестер Авериных.

Винер-Усманова назвала ситуацию на ЧМ повторением Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Винер-Усманова, «при блестящем исполнении» программы судьи оставили Дину Аверину на втором месте, хотя снимать балы было не за что.

«Но Кузьмина добилась именно этого. Видимо, ей было невозможно выдержать, что Россия выиграет четыре золотые медали. Особенно в упражнениях с лентой, с которыми она так споткнулась на Олимпийских играх. Ничего не объясняя, протесты нам отклонили. И на Арину, и на Дину», — заявила главный тренер сборной.

Сестры Дина и Арина Аверины завоевали серебряную и бронзовую медали в упражнении с лентой на ЧМ по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Первое место заняла белоруска Алина Горносько с результатом в 23,950 балла. Дина уступила своей сопернице всего 0,05 балла. Арина получила за свое выступление оценку 23,450 балла. По итогам выступлений российская сторона подала два протеста, однако их не приняли.

Напомним, что ранее технический комитет Международной федерации гимнастики не выявил предвзятости в судействе на Олимпийских играх в Токио. Тогда в индивидуальном многоборье первое место заняла израильтянка Линой Ашрам, которая в последнем выступлении уронила ленту. Несмотря на ошибку соперницы, Дина Аверина заняла второе место.

Около спорта,Дина Аверина,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,
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