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Воры вернули Весниной медали с конфетами и букетом

Елена Прошина
1 час назад

Воры вернули российской теннисистке Елене Весниной похищенные олимпийские медали и перстень олимпийских чемпионов. Как сообщает РИА Новости, накануне курьер привез и оставил на охране букет с коробкой конфет, в которых лежали ее награды.

"Дерзкий шаг": воры вернули Весниной медали
Фото: ТАССТАСС

«Романтики с большой дороги. Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому ещё несколько недель я их не видела», — заявила Веснина.

Как отметила спортсменка, узнав, что медали вернули, она была в шоке. Ранее следователи сказали ей, что награды могли переплавить и продать как драгметаллы.

«Это был смелый и дерзкий шаг со стороны грабителей. Воры пошли на риск, они вернули награды спустя месяц после кражи, но их самих пока не нашли», — добавила она.

Кража в доме чемпионки в Истре произошла в сентябре 2021 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Веснина заняла первое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. После россиянка взяла пауза из-за рождения дочери, однако в 2021 году Веснина вернулась в спорт и стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.
Около спорта,Елена Веснина,
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