"Дерзкий шаг": воры вернули Весниной медали

Напомним, что Веснина заняла первое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. После россиянка взяла пауза из-за рождения дочери, однако в 2021 году Веснина вернулась в спорт и стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.