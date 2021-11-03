"Дерзкий шаг": воры вернули Весниной медали

Воры вернули российской теннисистке Елене Весниной похищенные олимпийские медали и перстень олимпийских чемпионов. Как сообщает РИА Новости, накануне курьер привез и оставил на охране букет с коробкой конфет, в которых лежали ее награды.
«Романтики с большой дороги. Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому ещё несколько недель я их не видела», — заявила Веснина.
Как отметила спортсменка, узнав, что медали вернули, она была в шоке. Ранее следователи сказали ей, что награды могли переплавить и продать как драгметаллы.
«Это был смелый и дерзкий шаг со стороны грабителей. Воры пошли на риск, они вернули награды спустя месяц после кражи, но их самих пока не нашли», — добавила она.
Кража в доме чемпионки в Истре произошла в сентябре 2021 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.