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Российская порноактриса описала Карпина тремя словами

Газета.Ru
2 часа назад

Порноактриса Ева Эльфи рассказала о своем отношении к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину, передает Sport24.

Российская порноактриса описала Карпина тремя словами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, болею за сборную России: как говорится, "валерю". У нас сейчас сильный, молодой и красивый тренер, что внушает уверенность в успех", - сказала Эльфи.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0). Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал видео, на котором главный тренер сборной России Валерий Карпин в компании футболистов "Ростова" отмечает день рождения защитника клуба Данила Глебова.

Около спорта,Дмитрий Селюк,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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