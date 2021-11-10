Кабаеву наградили спортивным «Оскаром»

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева получила награду 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения - Sport Movies & TV 2021. Об этом сообщается на сайте организаторов, пишет РИА Новости.

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Награда считается аналогом "Оскара" в сфере спортивного кино и телевидения. Церемония вручения состоялась 9 ноября в Милане. Кабаевой вручили одну из наиболее престижных премий - "Венок почета" - за значительную роль в популяризации спорта, за продвижение культурных и этических ценностей.

Sport Movies & TV 2021 проводится Международной федерацией спортивного кино и телевидения, в которую входят 125 стран. Организацию возглавляет член комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по культуре и олимпийскому наследию Франко Аскани.

За всю историю фестиваля награды удостаивались многие выдающиеся спортсмены планеты, среди них двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион прыгун с шестом Сергей Бубка, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.