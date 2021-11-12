Губерниев призвал наказать брата Хабиба Нурмагомедова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов должен понести наказание, если причастен к наезду на полицейского в Каспийске. По его словам, принимать решение о степени вины спортсмена будет суд, сообщает Vseprosport.ru.
«Я считаю, что не надо наезжать полицейских. Если человек совершил правонарушение, он должен нести за это наказание. Но решает это все, как мы знаем, суд. Поэтому если ему будет предъявлено обвинение, потом будет суд, а дальше уже надо будет посмотреть», — заявил Губерниев.
Комментатор подчеркнул, что не является юристом, однако насилие в отношении представителей власти является серьезным правонарушением.
«Может ли это негативно отразиться на его карьере? Он на сборах сейчас находится что ли? Питается усиленно или что? Конечно, может», — отметил Губерниев.
Напомним, что Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в наезде на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Нурмагомедов и Идрисов якобы управляя машиной без номерных знаков сбили правоохранителя, после чего поехали в сторону Махачкалы, откуда улетели в Москву.
После того как в интернете появилась информация об их задержании, в Instagram-аккаунте Усмана появились фото, якобы сделанное в спортивном зале. Позднее транспортная полиция подтвердила задержание Нурмагомедова и Идрисова. СК РФ возбудил уголовное дело о применении насилия к представителю власти.