Губерниев призвал наказать брата Хабиба Нурмагомедова

«Я считаю, что не надо наезжать полицейских. Если человек совершил правонарушение, он должен нести за это наказание. Но решает это все, как мы знаем, суд. Поэтому если ему будет предъявлено обвинение, потом будет суд, а дальше уже надо будет посмотреть», — заявил Губерниев.