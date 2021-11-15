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Украинский чемпион оправдался за слова в поддержку России

Елена Прошина
51 минуту назад

Украинский олимпийский чемпион по лыжному фристайлу Александр Абраменко резко изменил свою позицию по поводу «агрессии» со стороны России. Как он заявил в интервью YouTube-каналу «Военное телевидение Украины», ранее в СМИ его слова «высветлили так», словно он не знает, «что происходит».

Украинский чемпион изменил позицию по "агрессии" РФ
Фото: ReutersReuters

«Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Ни одно перекрученное интервью не способно сломать мою веру в победу Украины», — заявил спортсмен.

Также Абраменко пожелал силы духа и терпения украинским военным, которые, по его мнению, защищают страну от РФ.

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Напомним, что ранее лыжник заявил, что не считает Россию «страной-агрессором». В прошлом интервью он отметил, что происходящее контролируется кем-то со стороны.

«Нет, не однозначно. Я не могу уточнить. То, что я вижу и мне рассказывают — правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона», — заявлял олимпийский чемпион.

При этом фристайлер отмечал, что не понимает, «как можно до такого доводить» и уверял, что выступает за «мир во всем мире».
Около спорта,Александр Абраменко,Виталий Кличко,
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