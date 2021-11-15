Украинский чемпион изменил позицию по "агрессии" РФ

«Нет, не однозначно. Я не могу уточнить. То, что я вижу и мне рассказывают — правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона», — заявлял олимпийский чемпион.