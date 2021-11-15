Украинский чемпион изменил позицию по "агрессии" РФ

Украинский олимпийский чемпион по лыжному фристайлу Александр Абраменко резко изменил свою позицию по поводу «агрессии» со стороны России. Как он заявил в интервью YouTube-каналу «Военное телевидение Украины», ранее в СМИ его слова «высветлили так», словно он не знает, «что происходит».
«Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Ни одно перекрученное интервью не способно сломать мою веру в победу Украины», — заявил спортсмен.
Также Абраменко пожелал силы духа и терпения украинским военным, которые, по его мнению, защищают страну от РФ.
Напомним, что ранее лыжник заявил, что не считает Россию «страной-агрессором». В прошлом интервью он отметил, что происходящее контролируется кем-то со стороны.
«Нет, не однозначно. Я не могу уточнить. То, что я вижу и мне рассказывают — правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона», — заявлял олимпийский чемпион.