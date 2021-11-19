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Мамаева намекнула на новую беременность

Вероника Полынина
1 час назад

Алана Мамаева намекнула на новую беременность после воссоединения с первым мужем.

Мамаева намекнула на новую беременность
Фото: InstagramInstagram

Мамаева опубликовала в Instagram совместный снимок с бывшим супругом Александром Липовым и детьми – сыном от Липового Алексом и дочкой от футболиста Павла Мамаева Алисой.

«Мы и малыши. Не хватает самого маленького, но это временно», - подписала фото Алана.

Напомним, что Липовой и Мамаева разошлись почти 10 лет назад – впоследствии Александра лишили родительских прав, а их общего сына Алекса усыновил Павел Мамаев. Сам Липовой в 2016 году начал отношения с певицей Сашей Кабаевой, у них родился сын Демид, однако в начале 2021 года пара рассталась.

В начале 2021 года также состоялся развод Аланы и Павла Мамаевых. Через некоторое время Алана заявила, что собирается восстановить первого мужа в правах на отцовство их общего сына.

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