Алана Мамаева намекнула на новую беременность после воссоединения с первым мужем.

Фото: Instagram Instagram

Мамаева опубликовала в Instagram совместный снимок с бывшим супругом Александром Липовым и детьми – сыном от Липового Алексом и дочкой от футболиста Павла Мамаева Алисой.

«Мы и малыши. Не хватает самого маленького, но это временно», - подписала фото Алана.

Напомним, что Липовой и Мамаева разошлись почти 10 лет назад – впоследствии Александра лишили родительских прав, а их общего сына Алекса усыновил Павел Мамаев. Сам Липовой в 2016 году начал отношения с певицей Сашей Кабаевой, у них родился сын Демид, однако в начале 2021 года пара рассталась.