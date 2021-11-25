В Госдуме призвали не проводить международные соревнования в США

В Государственной думе высказались против проведения международных спортивных состязаний на территории США из-за ситуации с российскими конькобежцами. С таким предложением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, сообщает Меtaratings.

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«Не стоит проводить соревнования в США для удобства не только российских, но и всех спортсменов. В прошлом году этапы Кубка мира специально не проводились в Америке, потому что организаторы понимали, что большинство стран мира, включая Штаты, из-за пандемии не смогут обеспечить необходимые меры безопасности», — заявила Журова.

Депутат также возмутилась тем фактом, что российским спортсменам, чтобы попасть на состязания в США, нужно сделать новую прививку, которую одобрит принимающая сторона.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в США состоится с 3 по 5 декабря.

Напомним, российскую сборную не пускают в США из-за того, что спортсмены вакцинированы не теми препаратами, которые согласованы принимающей стороной. Этапы в США и Канаде будут решающими при распределении квот на Олимпиаду.