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В Госдуме призвали не проводить международные соревнования в США

Елена Прошина
2 часа назад

В Государственной думе высказались против проведения международных спортивных состязаний на территории США из-за ситуации с российскими конькобежцами. С таким предложением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, сообщает Меtaratings.

В Госдуме призвали не проводить международные соревнования в США
Фото: ReutersReuters

«Не стоит проводить соревнования в США для удобства не только российских, но и всех спортсменов. В прошлом году этапы Кубка мира специально не проводились в Америке, потому что организаторы понимали, что большинство стран мира, включая Штаты, из-за пандемии не смогут обеспечить необходимые меры безопасности», — заявила Журова.

Депутат также возмутилась тем фактом, что российским спортсменам, чтобы попасть на состязания в США, нужно сделать новую прививку, которую одобрит принимающая сторона.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в США состоится с 3 по 5 декабря.

Напомним, российскую сборную не пускают в США из-за того, что спортсмены вакцинированы не теми препаратами, которые согласованы принимающей стороной. Этапы в США и Канаде будут решающими при распределении квот на Олимпиаду.

Ранее глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов оценил возможность участия российских спортсменов на этапе Кубка мира в США.

Около спорта,Светлана Журова,Алексей Кравцов,Госдума,СКР,
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