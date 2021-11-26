Слуцкая: мне поставили бесплодие. Сейчас у меня трое детей

«Я очень счастливый человек. Я болею васкулитом. Сегодня на приёме у врача, у которого я наблюдаюсь с васкулитом, узнала, что теперь у меня появилась возможность попробовать сойти с гормонов! Моему счастью не было предела! И я подумала о важности жизненных препятствий, которые нам приходится преодолевать, чтобы быть счастливыми… С васкулитом мне поставили диагноз бесплодие. Сейчас у меня трое любимых деток, чему я безмерно рада. Когда меня положили в больницу с васкулитом и врач сообщил, что я больше никогда не буду стоять на коньках, все мои коллеги и болельщики подумали, что это окончание моей спортивной карьеры… Но нет, для меня это был вызов! Золотая медаль, выигранная мной на чемпионате мира в 2005 году после тяжёлой болезни, была самой ценной для меня! Сказать, что я была самым счастливым человеком на свете после того выступления — не сказать ничего. Меня часто спрашивают: «Как вы переживаете свою болезнь? Что вы чувствуете?» Друзья, счастье каждого из нас зависит от того, как мы смотрим на жизненные трудности: расстраиваемся или видим новые возможности», — написала Слуцкая.