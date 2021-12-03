Олимпийский чемпион оценил отношения спортсменов России и Украины

«Такие бои проводятся, это спорт. И спорт вне политики. И мы к украинцам вполне нормально относимся, у нас нет какой-то политической подоплеки. Может, она есть на Украине, хотя у меня много друзей с Украины и все понимают, что обычные люди здесь ни при чем», - заявил Евгений Тищенко.