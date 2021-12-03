Олимпийский чемпион оценил отношения спортсменов России и Украины

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Евгений Тищенко в интервью «РБК Спорт» рассказал об отношениях между российскими и украинскими боксерами.
Тищенко признался, что симпатизирует украинцу Александру Усику и будет болеть за него в бое-реванше с британцем Энтони Джошуа.
Тищенко заявил, что не прочь провести поединок с кем-либо из украинских боксеров, и что между российскими и украинскими спортсменами нет неприязни.
«Такие бои проводятся, это спорт. И спорт вне политики. И мы к украинцам вполне нормально относимся, у нас нет какой-то политической подоплеки. Может, она есть на Украине, хотя у меня много друзей с Украины и все понимают, что обычные люди здесь ни при чем», - заявил Евгений Тищенко.
Он отметил, что плохо разбирается в политике, но считает, что Россия и Украина «не должны враждовать».
Евгений Тищенко — российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Олимпийский чемпион 2016 года, действующий чемпион по версии WBC International и бывший чемпион по версии WBO Inter-Continental (2019–2021), чемпион Европы по версии WBO European (2020–2021) в первом тяжелом весе.