Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
2 часа назад

Назначен новый глава РУСАДА

Новым генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стала Вероника Логинова. Об этом сообщает ТАСС.

Назначен новый глава РУСАДА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ассоциация юристов России (АЮР) и Международный центр охраны здоровья, которые являются учредителями РУСАДА, в субботу провели общее собрание, утвердив нового гендиректора. Этот пост заняла Вероника Логинова.

Председатель правления АЮР Владимир Груздев рассказал, что Логинова победила в конкурсе, который проводился «под чутким надзором» WADA - Всемирного антидопингового агентства.

Отбор финалистов проводил новый наблюдательный совет организации, изменения в его составе также были требованием WADA и проходили на конкурентной основе.

Глава правления АЮР подчеркнул, что обновление всех структур РУСАДА «стало важной вехой в восстановлении статуса»

«Это чрезвычайно важный шаг и этап по возвращению на соревнования российских флага и гимна, а также по снятию запрета проведения крупных международных соревнований на территории РФ», - сказал Груздев.

По его словам, WADA проинформировано о ходе изменений и «приветствует формат их проведения». Флаг, гимн и форму с российской символикой могут вернуть на мировую спортивную арену в декабре 2022 года.

Вероника Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ, членом рабочей группы при комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ранее стало известно, как РУСАДА искало нового гендиректора через сайт HeadHunter.

Около спорта,Вероника Логинова,Владимир Груздев,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители