Назначен новый глава РУСАДА

Новым генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стала Вероника Логинова. Об этом сообщает ТАСС.
Ассоциация юристов России (АЮР) и Международный центр охраны здоровья, которые являются учредителями РУСАДА, в субботу провели общее собрание, утвердив нового гендиректора. Этот пост заняла Вероника Логинова.
Председатель правления АЮР Владимир Груздев рассказал, что Логинова победила в конкурсе, который проводился «под чутким надзором» WADA - Всемирного антидопингового агентства.
Отбор финалистов проводил новый наблюдательный совет организации, изменения в его составе также были требованием WADA и проходили на конкурентной основе.
Глава правления АЮР подчеркнул, что обновление всех структур РУСАДА «стало важной вехой в восстановлении статуса»
«Это чрезвычайно важный шаг и этап по возвращению на соревнования российских флага и гимна, а также по снятию запрета проведения крупных международных соревнований на территории РФ», - сказал Груздев.
По его словам, WADA проинформировано о ходе изменений и «приветствует формат их проведения». Флаг, гимн и форму с российской символикой могут вернуть на мировую спортивную арену в декабре 2022 года.
Вероника Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ, членом рабочей группы при комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Ранее стало известно, как РУСАДА искало нового гендиректора через сайт HeadHunter.