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48 минут назад

Порноактриса пообещала «целую ночь» Непомнящему за победу над Карлсеном

Порноактриса из Санкт-Петербурга под псевдонимом MihaNika69 заявила, что готова провести ночь с российским шахматистом Яном Непомнящим, если тот сможет победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. На своей странице в Instagram девушка опубликовала собственное фото с табличкой, на которой написано обращение к спортсмену.

Порноактриса пообещала «целую ночь» российскому шахматисту за победу над норвежцем
Фото: InstagramInstagram

Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь, — говорится в сообщении, снабжённом хештегом #Nepogambit.

На данный момент в матче за шахматную корону завершено восемь партий. По их итогам счёт составляет 5:3 в пользу действующего обладателю трофея — Карлсена.

31-летний Немомнящий занимает пятое место в рейтинге сильнейших шахматистов мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В 2020 году он взял верх над Турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге и получил право сыграть с Карлсеном.

Ранее грузинская и советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в суд США против компании Netflix за то, что в мини-сериале «Ход королевы» её назвали русской, а также заявили, что она никогда не играла против мужчин. Экс-чемпионка мира по шахматам обвинила стриминговый сервис в клевете и потребовала $5 млн в качестве компенсации морального ущерба.

Около спорта,Ян Непомнящий,Нона Гаприндашвили,Netflix,ФИДЕ,
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