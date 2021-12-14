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1 час назад

Милохин и Медведева поцеловались в конце номера на шоу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин поцеловались в конце своего финального номера на «Ледниковом периоде». Видеозапись поцелуя публикует телеграм-канал Super.

Милохин и Медведева поцеловались на шоу
Фото: РамблерРамблер

С самого начала проекта пара Медведева-Милохин завоевали любовь зрителей. Поклонники начали подозревать, что молодые люди влюблены друг в друга, но 22-летняя фигуристка и 19-летний тиктокер говорили, что испытывают друг к другу только дружеские чувства.

Медведева и Милохин ответили на слухи о романе

При этом во время выступлений пара очень правдоподобно изображала страсть и даже сделала поцелуи в конце номеров своей визитной карточкой. Сначала Медведева и Милохин целовались за полупрозрачной ширмой в образах Ромео и Джульетты, затем через маску Человека-паука, и вот теперь порадовали поклонников долгим поцелуем «без реквизита».

В сети считают, что таким образом Даня и Женя дали понять, что у них роман. При этом сами знаменитости свой поцелуй пока не комментировали.

Финал шоу «Ледниковый период» покажут в эфире «Первого канала» 2 января.
Около спорта,Евгения Медведева,
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