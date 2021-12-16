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58 минут назад

Беременная жена фигуриста Энберта попала в реанимацию

Жена российского фигуриста Александра Энберта Алеся попала в больницу. В сториз своего Instagram она рассказала, что находится в реанимации ковидного госпиталя для беременных.

Беременная жена Энберта попала в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать. Лежать в "красной зоне" тяжело, но врачи говорят, что кризис мы пережили. А значит, дальше будет только лучше», — рассказала супруга спортсмена.

Напомним, что Алеся и Александр поженились в 2020 году, а в октябре 2021 года стало известно, что пара ждет пополнение.

Энберт является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме в паре с Натальей Забияко он стал бронзовым призером. В начале 2020 года фигуристу пришлось завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

В новом сезоне «Ледникового периода» спортсмен выступает в паре с Агатой Муцениеце. Причем это его не первое участие в шоу — в 2020 году вместе с актрисой Ольгой Кузьминой он занял седьмое место.

Около спорта,Александр Энберт,Наталья Забияко,Агата Муцениеце,Ольга Кузьмина,
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