Олимпийский чемпион Соловьёв избит в Москве

Трое неизвестных в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева после того, как он заступился за гражданскую жену, пишет РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена Елену Болотову.

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По ее словам, инцидент произошел ночью. Соловьев вступился за свою гражданскую жену керлингистку Анну Сидорову. Возникшая перепалка переросла в драку. Спортсмена избивали трое.

"Сейчас Дмитрий находится в больнице. Мы ждем от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия", - добавила Болотова.