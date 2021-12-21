Олимпийский чемпион Соловьёв избит в Москве

Трое неизвестных в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева после того, как он заступился за гражданскую жену, пишет РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена Елену Болотову.
По ее словам, инцидент произошел ночью. Соловьев вступился за свою гражданскую жену керлингистку Анну Сидорову. Возникшая перепалка переросла в драку. Спортсмена избивали трое.
"Сейчас Дмитрий находится в больнице. Мы ждем от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия", - добавила Болотова.
Дмитрий Соловьев - фигурист, выступающий в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Пара является олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионами Европы (2013), трехкратными серебряными призерами чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, семикратными чемпионами России; чемпионами мира среди юниоров 2007 года.