Дарья Клишина: вернусь ли в Россию? Не уверена

«Вернусь ли в Россию по завершении карьеры? Не уверена. Я провела в США восемь лет своей сознательной жизни. Уже обжилась и привыкла здесь ко всему, обзавелась друзьями и знакомыми. Всегда присутствует ощущение, что возвращаюсь домой. Причём первые лет пять его не было, а недавно появилось.



Но я с огромным удовольствием приезжаю в Россию и стараюсь это делать как можно чаще. Не беру в расчёт последние два года, когда всё стало очень сложно. Рада возвращаться к родителям, но к ним я всё равно еду в гости. Во многом, наверное, потому, что сейчас они живут в другой квартире, не в той, в которой я выросла. У них тоже мой дом, но, как бы это сказать… Душевный, наверное. Здесь — дом физический. Это то место, где твоё дело, твоя работа, твои друзья, всё, чем ты оброс», — приводит слова Клишиной «RT на русском».