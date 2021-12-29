Дмитрий Губерниев захотел спеть с Бузовой

Телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и музыкант Дмитрий Губерниев 29 декабря дал концерт в Москве со своей музыкальной группой Guber Band. Лауреат четырех премий ТЭФИ рассказал «Вечерней Москве» о современном телевидении, конфликтах и любви к музыке.

Фото: АГН Москва АГН Москва

— Дмитрий, накануне Нового года вы вновь предстанете перед публикой в качестве певца. Чем собираетесь порадовать на этот раз?

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— Новой программой. Приходите, услышите — приглашаем! Наверное, этот концерт будет больше похож на квартирник. Клуб, где он пройдет, — вместительный, но все же это не дворец спорта. Ранее я выступал на крупнейших московских площадках — в концертном зале «Россия», в Кремле, в «Крокусе», во дворце спорта «Лужники», в Театре имени Станиславского, в концертном зале имени Чайковского... Осталось только консерваторию покорить. Но для этого надо все-таки чуть-чуть подучиться вокалу.

— А раньше брали уроки? Музыкальное образование имеете?

— Нет. Умею только на барабанах немножко стучать. Я просто пою песни, которые мне нравятся и вызывают неподдельные эмоции слушателей. Люди на концерты приходят, значит, они ценят мое творчество и в нем нуждаются. А нам порой даже удается заработать. Но в любом случае это не основной мой доход.

— Когда у вас возникла любовь к музыке?

— Еще в детском садике состоялось мое первое выступление. Пою, сколько себя помню. Очень хочется это делать! «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет»... Слова из «Марша веселых ребят», девиз великого Леонида Утесова. И мой тоже.

— А какие впечатления остались от работы над музыкальным треком «Спорт VS Рэп», который вы записали вместе с исполнителем Сергеем Драгни?

— Получил большое удовольствие. Согласился на этот проект сразу, уговаривать не пришлось. Мне выслали замечательный текст, в котором говорилось о физическом и финансовом превосходстве спортсменов над рэперами. О том, что музыканты зависят от алкоголя и наркотиков, а спортсмены — это сила страны. Мы записали фонограмму и представили трек в новой рубрике «Камеди клаб» «И этот тоже запел». А на «Ютьюб»-канале за три дня было полмиллиона просмотров.

— Все же ваша жизнь прежде всего связана со спортом. Вы — мастер спорта по академической гребле. Обязательно ли комментатору иметь спортивный опыт?

— Нет. И практика показывает, что в нашей сфере есть люди, которые в своей жизни тяжелее ручки ничего не держали. Тем не менее они являются неплохими спортивными журналистами. Но все равно такой опыт точно пойдет на пользу. Ты будешь более объективен, интересен и полезен публике.

— Журналистов, актеров и телеведущих обучают в специализированных вузах. Но там нет такого направления подготовки, как «спортивный комментатор». Нужно ли учиться этой профессии в вузе?

— Образование лишним быть не может. Ко мне, кстати, многие обращаются с просьбой организ ов ать профессиональные курсы. Со временем, возможно, сделаю это. Знаете, есть существенные отличия обучения этой профессии от обучения актерскому мастерству. Например, у Константина Райкина имеется свой театр, куда он может приглашать выпускников. У меня своего канала нет. В Москве театров много, а спортивных каналов — один, и спортивных редакций не так много.

В любом случае начинающим комментаторам я все же порекомендую поступать на факультеты журналистики, филологии, в тот же институт физкультуры, где есть много разных отделений. Я его тоже оканчивал, между прочим, с отличием. И у нас на «Матч ТВ» сейчас проходят различные конкурсы и требуются люди. Есть возможность проявить себя. Талантливый человек пробьется. Хотя на самом деле отчасти верно высказывание — на телевидение трудно попасть, а работать — некому.

— Эмоциональные комментарии стали частью вашего фирменного стиля. Как удается не переходить черту эфирных правил?

— Рейтинги показывают, что мои эмоции востребованы страной. Она вместе со мной, скажем так, рефлексирует. У нас взаимная симпатия! (Улыбается.) И ведь помимо эмоций я еще успеваю дать важную информацию о проходящем мероприятии. Это самое главное.

А те, кто ждет, что я начну ругаться матом в эфире, не дождутся. На телевидении действительно есть свои правила. Что же касается использования крепких словечек в фильмах и сериалах, считаю, что запрещать ничего нельзя. Если в них есть необходимость, почему бы и нет...

— Ваш конфликт с певицей Ольгой Бузовой был давно, но о нем продолжают говорить до сих пор. Как считаете, почему?

— Раз люди вспоминают, значит, им это нужно. Я реагирую спокойно: было, но прошло. Я ведь тогда просто задал Ольге вопрос: «Какая школа футбола ей ближе»? А она вдруг ударилась в слезы, обиделась, сказала, мол, хватит щеголять знаниями, показывать образованность. Ну что поделать... Может, в будущем мы с ней вместе споем дуэтом песенку или выступим в каком-нибудь театре: Оля будет Дианой, а я — Теодоро (герои фильма «Собака на сене». — «МВ»). «Я уезжаю в дальний путь, но сердце с вами остается. Я уезжаю без него», — скажу я Бузовой, отправляясь, например, на Олимпийские игры в Пекин.

— Кстати, о Пекине. Недавно США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае. Как относитесь к такому решению?

— Война экономическая и политическая между США и Китаем обострилась до предела, но любителям спорта и мне тоже по большому счету все равно — приедет туда Джо Байден или нет. Самое главное для нас, что там будет Владимир Путин.

— У вас слишком много работы. Где черпаете силы?

— Занимаюсь спортом, скандинавской ходьбой, обливаюсь холодной водой из двух ведер — утром и вечером, стараюсь придерживаться здорового образа жизни, не переедать. Иногда задают вопросы по поводу алкоголя, отвечу — в последнее время меня полностью устраивают напитки из винограда — как красного, так и белого. Просто во всем надо соблюдать меру.

— Как удается находить баланс между работой и семьей?

— В этом плане вообще все хорошо! Супруга и сыновья прекрасно воспринимают мою деятельность. В личной жизни у меня — гармония и счастье.

ДОСЬЕ

Дмитрий Губерниев родился 6 октября 1974 года в городе Дрезне Московской области. В 1995 году окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры. Учился, кроме того, в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Мастер спорта по академической гребле. Имеет первый взрослый разряд по лыжным гонкам.

Женат дважды

Первый раз Губерниев женился на экс-чемпионке мира по легкой атлетике, бегунье Ольге Богословской. В этом браке у него родился сын Михаил. Второй раз Дмитрий повел под венец свою бывшую приятельницу по школе Елену Путинцеву. Вместе они воспитывают Николая — сына Елены от предыдущего брака.

Мастер спорта

Уже в 14 лет Губерниев был ростом под метр девяносто. Его приглашали играть и в баскетбол, и в волейбол, но Дмитрий желал овладеть искусством академической гребли. Не пропускал ни одной тренировки. Мечтал стать олимпийским чемпионом. Поначалу техника давалась ему с трудом. Но благодаря трудолюбию и целеустремленности Губерниев получил звание мастера спорта.

Работал охранником

Дмитрий считает, что в 1990-е годы работа охранником была престижной. Ему довелось охранять казино. Причем взяли его на такую должность по великому блату. Большую роль сыграл и красный диплом Академии физкультуры. Ведь для того, чтобы попасть в охрану на более или менее приличные деньги, от 500 долларов и выше, нужно было иметь диплом института.

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