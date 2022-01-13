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1 час назад

Олимпийских призер Жулин пожаловался на нехватку денег

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин пожаловался на нехватку денег. В своем Instagram он рассказал, что после новогодних праздников от его финансовой подушки осталась «лишь наволочка».

Жулин пожаловался на нехватку денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани исчезновения», — заявил Жулин.

Напомним, что ранее канадская фигуристка Меган Дюамель потребовала у Международного союза конькобежцев наказать Жулина за слова про американского фигуриста Тимоти Ледюка — первого небинарного спортсмена на Олимпийских играх в Пекине. Жулин заявил, что Ледюк является уродом.

В ответ Жулин заявил, что не собирается извиняться за свои слова, добавив, что «придурков в нашем мире много».

Около спорта,Меган Дюамель,Александр Жулин,
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