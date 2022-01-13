Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин пожаловался на нехватку денег. В своем Instagram он рассказал, что после новогодних праздников от его финансовой подушки осталась «лишь наволочка».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани исчезновения», — заявил Жулин.

Напомним, что ранее канадская фигуристка Меган Дюамель потребовала у Международного союза конькобежцев наказать Жулина за слова про американского фигуриста Тимоти Ледюка — первого небинарного спортсмена на Олимпийских играх в Пекине. Жулин заявил, что Ледюк является уродом.