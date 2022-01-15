Уткин сделал заявление после госпитализации

Российский комментатор Василий Уткин, госпитализированный в Москве, рассказал о своем здоровье и сделал заявление, передает РЕН ТВ.

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Как уточнил журналист, он проходит плановое обследование. Комментатор призвал поклонников не беспокоиться за него.

«Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос», — назвал ведущий причину обращения к медикам.

Уткин отметил, что после известий о его госпитализации за него беспокоятся близкие и друзья. «И так еле уснул в больничке, так теперь тысяча человек звонит, и каждого успокой», — пожаловался он.