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1 час назад

Украина запретила спортсменам фотографироваться с русскими

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало спортсменам национальной олимпийской сборной избегать совместных снимков с российскими атлетами. Как сообщает «Суспiльне Спорт», чиновники провели онлайн-встречу со всеми спортсменами и тренерами, которые посетят Олимпиаду в Пекине.

Украина запретила спортсменам фотографироваться с русскими
Фото: ReutersReuters

«Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — сказал Гутцайт.

Напомним, что на Олимпийских играх 2020 года российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих сделали совместное фото после награждения на пьедестале. После того, как снимок попал в медиа, на Могучих обрушилась волна жесткой критики со стороны соотечественников, в том числе и от политиков.

Около спорта,Мария Ласицкене,
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