Украина запретила спортсменам фотографироваться с русскими

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало спортсменам национальной олимпийской сборной избегать совместных снимков с российскими атлетами. Как сообщает «Суспiльне Спорт», чиновники провели онлайн-встречу со всеми спортсменами и тренерами, которые посетят Олимпиаду в Пекине.
«Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — сказал Гутцайт.
Напомним, что на Олимпийских играх 2020 года российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих сделали совместное фото после награждения на пьедестале. После того, как снимок попал в медиа, на Могучих обрушилась волна жесткой критики со стороны соотечественников, в том числе и от политиков.