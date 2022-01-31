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3 часа назад

Футболист «Манчестер Юнайтед» арестован по подозрению в изнасиловании

Футболист «Манчестер Юнайтед» арестован по подозрению в изнасиловании
Фото: COLORSPORT/LYNNE CAMERON/Global Look PressCOLORSPORT/LYNNE CAMERON/Global Look Press

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства дела.

По информации издания, спортсмен по состоянию на утро понедельника продолжает находиться под стражей в полиции Манчестера. Следователи прорабатывают версию о том, что он избил и изнасиловал свою 18-летнюю подругу, которая сообщила об этом в Instagram.

В воскресенье днём Харриет Робсон дала показания полиции в доме своей семьи.

Мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остаётся под стражей для допроса. Расследование продолжается, — сказал представитель полиции.

Также отмечается, что вечером в воскресенье криминалисты прибыли в особняк Гринвуда, чтобы изучить место предполагаемого преступления.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением, что клуб не собирается предпринимать никаких шагов до выяснения всех обстоятельств дела. Однако уже после ареста Гринвуда в ФК сообщили, что «футболист не вернётся к тренировкам и не будет играть в матчах до дальнейшего уведомления».

Гринвуд и Робсон встречались со школы, но в 2020 году расстались на два месяца после того, как нападающий манкунианцев и его партнёр по сборной Англии Фил Фоден провели на сборы национальной команды двух моделей, несмотря на строгий карантин. Футболисты были отправлены домой из расположения сборной.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона подписал открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой обеспечить заключённому в тюрьму оппозиционеру Алексею Навальному право на обследование и лечение.

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