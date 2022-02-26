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13 часов назад

Джиган ответил на вопрос по поводу боя с Исмаиловым

Чемпионат.com

Известный рэпер Джиган ответил на вопрос относительно возможности провести бой со знаменитым бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.

«Мага? Нет, он не хочет со мной боксировать. Говорит, что побьёт меня», — сказал Джиган (видеозапись доступна на странице журналиста Игоря Лазорина в «Инстаграме»).

Напомним, в ночь на 26 февраля мск Исмаилов одержал победу в поединке с нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все четыре раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). В общей сложности в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения и один бой закончился вничью.

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