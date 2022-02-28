МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов

«В целях защиты честности глобальных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в состязаниях», — отмечается в заявлении организации.