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28 февраля

МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов

Елена Прошина

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям запретить россиянам и белорусам участвовать в официальных соревнованиях. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МОК.

МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях защиты честности глобальных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в состязаниях», — отмечается в заявлении организации.

Также МОК отозвал Олимпийские ордена у президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и зампреда правительства Дмитрия Козака. Ранее организация призвала не использовать флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных турнирах.

Около спорта,Дмитрий Чернышенко,Дмитрий Козак,Владимир Путин,
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