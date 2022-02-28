МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям запретить россиянам и белорусам участвовать в официальных соревнованиях. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МОК.
«В целях защиты честности глобальных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в состязаниях», — отмечается в заявлении организации.
Также МОК отозвал Олимпийские ордена у президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и зампреда правительства Дмитрия Козака. Ранее организация призвала не использовать флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных турнирах.