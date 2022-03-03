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4 часа назад

«Жалко ребят»: Паралимпиец об отстранении российских спортсменов от Игр

Семён Капранов

Чемпион Паралимпийских игр — 2020 Денис Гнездилов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.

Напомним, сегодня, 3 марта, IPC изменил свое первоначальное решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимней Паралимпиаде.

«Я в шоке, конечно. Но это ожидаемо было, раз весь спорт перекрыли. Я еще удивился, когда сначала вынесли вердикт, что допустят россиян. А сегодня утром увидел, что не допускают – в шоке.

Жалко ребят: они уже там, готовились. Представляю, какая у них эмоциональная нагрузка, что внутри творится. Будет ли шанс это оспорить? Что там оспаривать, это политика. Дай бог, чтобы допустили, но осадок уже по-любому у ребят есть. Когда ты там находишься – то допускают, до не допускают, на душе становится неприятно», — сказал Гнездилов.

Российским паралимпийцам запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине

Российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Они не будут допущены к соревнованиям.

Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.

Также сообщается, что в олимпийской деревне начала создаваться напряжённая ситуация. Учитывая всё это, МПК решил отстранить россиян и белорусов.

Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях.

Решение связано со спецоперацией России на Донбассе.

ПКР опубликовал письмо от президента МПК с объяснением отстранения России от Паралимпиады

Паралимпийский комитет России (ПКР) обнародовал текст письма от президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, которое тот направил и. о. президента ПКР Павлу Рожкову. В письме Парсонс объяснил решение отстранить Россию от Паралимпиады-2022.

Wikipedia

«Обращаюсь к Вам, чтобы сообщить последние новости после специально созванного заседания Исполкома МПК, которое состоялось сегодня утром 3 марта 2022 года.

Стремительно обостряющаяся ситуация поставила нас в невозможное положение так близко к началу Игр.

За последние 12 часов подавляющее число членов МПК связались с нами и были очень открыты. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим своё решение, то это может иметь серьёзные последствия для Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

Несколько НПК, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают отказаться от участия в соревнованиях. Обеспечение безопасности всех спортсменов имеет для нас первостепенное значение, а ситуация в деревнях спортсменов обостряется и стала неприемлемой.

В первую очередь мы обязаны в рамках Паралимпийской миссии, закреплённой в Конституции, гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечить, чтобы в спорте, в рамках Паралимпийского движения, преобладал дух честной игры, насилие было запрещено, отсутствовал риск для здоровья спортсменов и соблюдались основополагающие этические принципы.

В этих обстоятельствах и в целях сохранения жизнеспособности и целостности этих Игр и безопасности всех участников Исполком МПК принял решение отказать в допуске спортсменам от ПКР и НПК Беларуси на Паралимпийские игры 2022 года в Пекине в соответствии со статьей 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода Правил МПК.

Это означает, что параспортсмены из ПКР и НПК Беларуси не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года.

Мы, конечно, обеспокоены благополучием ваших спортсменов и делегации, учитывая это решение, и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

С уважением,

Эндрю Парсонс

Президент

Международный Паралимпийский комитет», — сказано в письме, текст которого приводит пресс-служба ПКР.

ПКР сделал заявление по поводу запрета россиянам выступать на Паралимпиаде-2022 в Пекине

Паралимпийский комитет России (ПКР) отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить российским спортсменам выступать на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 13 марта.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов.

В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы.

Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.

В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.

Разумеется, ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий», — отмечается в заявлении, выложенном на официальном сайте ПКР.

Почетный президент ОКР: Томас Бах не влияет ни на что – он под Америкой

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал «Газете.Ru» решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.

«Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах не влияет ни на что – он под Америкой, WADA под Америкой. Это очень плохая информация», — сказал Тягачев.

Тарасова осудила отстранение российских паралимпийцев от Игр в Пекине

Отстранение российских паралимпийцев от участия в Играх в Пекине является ужасным шагом. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Я думаю, что наши паралимпийцы ни в чем не виноваты, это ужасный шаг, - сказала Тарасова. - Эти люди прошли через такую боль, и несмотря на все трудности они продолжают заниматься спортом и показывать высокие результаты. Мы равняемся на них, зря с ними так поступили".

Экс-глава Паралимпийского комитета России: отстранение россиян от Игр неуместно

Известный политик, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) с 1997 по 2021 год Владимир Лукин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.

«Было решение Международного паралимпийского комитета [о допуске], о чем нам было сообщено в письме президента IPC. Потом, по всей видимости, на IPC и его президента было оказано серьезнейшее давление, иным это объяснить невозможно. И последовала новая информация о том, что решение пересмотрено, и в соответствии с этим, спортсмены российского происхождения не допускаются до Паралимпиады.

Получится ли оспорить, вопрос открытый. Последовала реакция ПКР на эту новость, и там содержится информация о том, что ПКР оставляет за собой право апеллировать к судебным инстанциям с тем, чтобы они изменили это решение IPC.

Для этого имеются все основания, потому что одним из базовых положений и спорта инвалидов в особенности является то, что спорт не имеет отношения к политике. То обстоятельство, что возникли хорошо нам известные политические драмы и осложнения, никоим образом не является таким событием, на которое каким-то образом повлиял ПКР – и тем более, спортсмены.

Их влияние, по меньшей мере, равно нулю, и никакого отношения к этим делам они не имеют. Поэтому решение об их участии или неучастии в Паралимпийских играх на основе того, что в мире происходят драматические и трагические события, совершенно неуместно.

И это нарушает базовые принципы паралимпийского движения, которые состоят в том, что это паралимпийская семья, у нее есть свой установочный принцип, и она действует в соответствии с ним. Политика туда никаким образом не входит. Такова позиция ПКР», — сказал Лукин «Газете.Ru».

В Госдуме заявили о тяжелом ударе по российским паралимпийцам

Отстранение российских паралимпийцев от Игр в Пекине стало для них тяжелым ударом, сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Международный паралимпийский комитет изменил свое решение, отказавшись допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине. Днем ранее, 2 марта, организация решила допустить их до соревнований в нейтральном статусе. Награды атлетов не должны были учитываться в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.

Депутат назвал решение комитета непоследовательным и негодяйским.

«Я их еще вчера хвалил за решение, но не справились с давлением, которое за эту ночь оказывалось на них, прежде всего, заокеанскими спонсорами и покровителями. Для паралимпийцев это, конечно, тяжелейший удар. Теперь это может стать системой, когда могут просто так, без повода, отстранять целые национальные команды», — отметил он.

Около спорта,Видео,Денис Гнездилов,Эндрю Парсонс,Томас Бах,Леонид Тягачев,Татьяна Тарасова,Дмитрий Свищев,Владимир Лукин,Павел Рожков,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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