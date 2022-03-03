«Жалко ребят»: Паралимпиец об отстранении российских спортсменов от Игр

Чемпион Паралимпийских игр — 2020 Денис Гнездилов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.
Напомним, сегодня, 3 марта, IPC изменил свое первоначальное решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимней Паралимпиаде.
«Я в шоке, конечно. Но это ожидаемо было, раз весь спорт перекрыли. Я еще удивился, когда сначала вынесли вердикт, что допустят россиян. А сегодня утром увидел, что не допускают – в шоке.
Жалко ребят: они уже там, готовились. Представляю, какая у них эмоциональная нагрузка, что внутри творится. Будет ли шанс это оспорить? Что там оспаривать, это политика. Дай бог, чтобы допустили, но осадок уже по-любому у ребят есть. Когда ты там находишься – то допускают, до не допускают, на душе становится неприятно», — сказал Гнездилов.
Российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Они не будут допущены к соревнованиям.
Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.
Также сообщается, что в олимпийской деревне начала создаваться напряжённая ситуация. Учитывая всё это, МПК решил отстранить россиян и белорусов.
Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях.
Решение связано со спецоперацией России на Донбассе.
Паралимпийский комитет России (ПКР) обнародовал текст письма от президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, которое тот направил и. о. президента ПКР Павлу Рожкову. В письме Парсонс объяснил решение отстранить Россию от Паралимпиады-2022.
«Обращаюсь к Вам, чтобы сообщить последние новости после специально созванного заседания Исполкома МПК, которое состоялось сегодня утром 3 марта 2022 года.
Стремительно обостряющаяся ситуация поставила нас в невозможное положение так близко к началу Игр.
За последние 12 часов подавляющее число членов МПК связались с нами и были очень открыты. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим своё решение, то это может иметь серьёзные последствия для Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.
Несколько НПК, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают отказаться от участия в соревнованиях. Обеспечение безопасности всех спортсменов имеет для нас первостепенное значение, а ситуация в деревнях спортсменов обостряется и стала неприемлемой.
В первую очередь мы обязаны в рамках Паралимпийской миссии, закреплённой в Конституции, гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечить, чтобы в спорте, в рамках Паралимпийского движения, преобладал дух честной игры, насилие было запрещено, отсутствовал риск для здоровья спортсменов и соблюдались основополагающие этические принципы.
В этих обстоятельствах и в целях сохранения жизнеспособности и целостности этих Игр и безопасности всех участников Исполком МПК принял решение отказать в допуске спортсменам от ПКР и НПК Беларуси на Паралимпийские игры 2022 года в Пекине в соответствии со статьей 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода Правил МПК.
Это означает, что параспортсмены из ПКР и НПК Беларуси не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года.
Мы, конечно, обеспокоены благополучием ваших спортсменов и делегации, учитывая это решение, и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
С уважением,
Эндрю Парсонс
Президент
Международный Паралимпийский комитет», — сказано в письме, текст которого приводит пресс-служба ПКР.
Паралимпийский комитет России (ПКР) отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить российским спортсменам выступать на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 13 марта.
«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов.
В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы.
Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.
В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.
Разумеется, ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий», — отмечается в заявлении, выложенном на официальном сайте ПКР.
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал «Газете.Ru» решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.
«Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах не влияет ни на что – он под Америкой, WADA под Америкой. Это очень плохая информация», — сказал Тягачев.
Отстранение российских паралимпийцев от участия в Играх в Пекине является ужасным шагом. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
"Я думаю, что наши паралимпийцы ни в чем не виноваты, это ужасный шаг, - сказала Тарасова. - Эти люди прошли через такую боль, и несмотря на все трудности они продолжают заниматься спортом и показывать высокие результаты. Мы равняемся на них, зря с ними так поступили".
Известный политик, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) с 1997 по 2021 год Владимир Лукин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.
«Было решение Международного паралимпийского комитета [о допуске], о чем нам было сообщено в письме президента IPC. Потом, по всей видимости, на IPC и его президента было оказано серьезнейшее давление, иным это объяснить невозможно. И последовала новая информация о том, что решение пересмотрено, и в соответствии с этим, спортсмены российского происхождения не допускаются до Паралимпиады.
Получится ли оспорить, вопрос открытый. Последовала реакция ПКР на эту новость, и там содержится информация о том, что ПКР оставляет за собой право апеллировать к судебным инстанциям с тем, чтобы они изменили это решение IPC.
Для этого имеются все основания, потому что одним из базовых положений и спорта инвалидов в особенности является то, что спорт не имеет отношения к политике. То обстоятельство, что возникли хорошо нам известные политические драмы и осложнения, никоим образом не является таким событием, на которое каким-то образом повлиял ПКР – и тем более, спортсмены.
Их влияние, по меньшей мере, равно нулю, и никакого отношения к этим делам они не имеют. Поэтому решение об их участии или неучастии в Паралимпийских играх на основе того, что в мире происходят драматические и трагические события, совершенно неуместно.
И это нарушает базовые принципы паралимпийского движения, которые состоят в том, что это паралимпийская семья, у нее есть свой установочный принцип, и она действует в соответствии с ним. Политика туда никаким образом не входит. Такова позиция ПКР», — сказал Лукин «Газете.Ru».
Отстранение российских паралимпийцев от Игр в Пекине стало для них тяжелым ударом, сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее Международный паралимпийский комитет изменил свое решение, отказавшись допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине. Днем ранее, 2 марта, организация решила допустить их до соревнований в нейтральном статусе. Награды атлетов не должны были учитываться в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.
Депутат назвал решение комитета непоследовательным и негодяйским.
«Я их еще вчера хвалил за решение, но не справились с давлением, которое за эту ночь оказывалось на них, прежде всего, заокеанскими спонсорами и покровителями. Для паралимпийцев это, конечно, тяжелейший удар. Теперь это может стать системой, когда могут просто так, без повода, отстранять целые национальные команды», — отметил он.