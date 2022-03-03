«Жалко ребят»: Паралимпиец об отстранении российских спортсменов от Игр

«Обращаюсь к Вам, чтобы сообщить последние новости после специально созванного заседания Исполкома МПК, которое состоялось сегодня утром 3 марта 2022 года.



Стремительно обостряющаяся ситуация поставила нас в невозможное положение так близко к началу Игр.



За последние 12 часов подавляющее число членов МПК связались с нами и были очень открыты. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим своё решение, то это может иметь серьёзные последствия для Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.



Несколько НПК, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают отказаться от участия в соревнованиях. Обеспечение безопасности всех спортсменов имеет для нас первостепенное значение, а ситуация в деревнях спортсменов обостряется и стала неприемлемой.



В первую очередь мы обязаны в рамках Паралимпийской миссии, закреплённой в Конституции, гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечить, чтобы в спорте, в рамках Паралимпийского движения, преобладал дух честной игры, насилие было запрещено, отсутствовал риск для здоровья спортсменов и соблюдались основополагающие этические принципы.



В этих обстоятельствах и в целях сохранения жизнеспособности и целостности этих Игр и безопасности всех участников Исполком МПК принял решение отказать в допуске спортсменам от ПКР и НПК Беларуси на Паралимпийские игры 2022 года в Пекине в соответствии со статьей 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода Правил МПК.



Это означает, что параспортсмены из ПКР и НПК Беларуси не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года.



Мы, конечно, обеспокоены благополучием ваших спортсменов и делегации, учитывая это решение, и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.



С уважением,



Эндрю Парсонс



Президент



Международный Паралимпийский комитет», — сказано в письме, текст которого приводит пресс-служба ПКР.