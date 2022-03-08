«Ты не был тварью»: экс-жена Аршавина поблагодарила футболиста

— Мама, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное, я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни своего первого супруга, который хочет чужими руками отнять у меня жизнь. Леша, все, твое выступление окончено. Ты не Андрей, ты не любишь детей, но и бороться не умеешь. Ресурсов у тебя мало, есть только гнилая мотивация. И спасибо людям, которые встали горой за меня. Помогите мне и сейчас! Пусть дети увидят маму. А вот про свою маму, ее мужа и Казьмина скажу так: пусть ответят за тот ад, который устроили мне ни за что, — заявила журналистка, передает издание «7дней».